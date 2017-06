Im Gleichgewicht älter werden

Bewegungsprogramm „Fünf Esslinger“ für mehr Mobilität im Alter

Neue Kurse beim TSV Steinenbronn



Ein Leben lang fit bleiben: Wer wünscht sich das nicht?! Mit dem Bewegungsprogramm „Fünf Esslinger“ ist man auf einem guten Weg dahin. Die „Fünf Esslinger“ – abgeleitet von den Fünf Tibetern - sind ganz auf den Erhalt von Muskeln und Knochen ausgerichtet, um Osteoporose, Stürzen und Knochenbrüchen im Alter vorzubeugen.

Im Alter schwinden die Muskeln und Knochen. Das lässt sich auch nicht vollständig aufhalten, aber das Tempo verlangsamt sich mit regelmäßiger und richtiger Bewegung erheblich. Es geht beim Üben also nicht um den sportlichen Wettkampf, sondern um möglichst lange Gesunderhaltung. „Und es ist nie zu spät, Bewegung als Heilmittel einzusetzen“, das betont Dr. Martin Runge, ärztlicher Direktor der Aerpah-Klinik am Geriatrischen Zentrum in Esslingen-Kennenburg.

Der gefragte Experte in der Altersmedizin und Urheber der „Fünf Esslinger“ weiß aus seiner täglichen Praxis worauf es ankommt, wenn Menschen lebenswert alt werden wollen. Er kennt die typischen Schwachstellen beim Älterwerden genau und hat darauf sein spezielles Bewegungsprogramm ausgerichtet.

Keine Übung der „Fünf Esslinger“ ist völlig neu. Sie beinhalten jedoch im Zusammenspiel die vier wichtigsten Komponenten Kraft, Leistung, Dehnung und Balance. Fitness wird oft mit Ausdauer verbunden. Gelenkschonendes Ausdauertraining ist auch unerlässlich, um Herz und Kreislauf zu stärken - aber für sich allein nicht genug: „Einer mit weniger Muskeln ist schneller im Rollstuhl“, so der Altersmediziner ganz pragmatisch. Sehr häufig sei der Knochenabbau im Alter nicht hormonell, sondern muskulär bedingt.

Die „Fünf Esslinger“ werden in den Aerpah-Kliniken und in vielen Übungsgruppen im Raum Esslingen mit Erfolg eingesetzt und sind seit dem Jahr 2000 in wissenschaftlichen Studien mit Freiwilligen zwischen 50 und 88 Jahren erforscht.

Die Übungsleiterin Marianne Widmann wurde bei Dr. Runge und seinem Team geschult. Die Kurse umfassen

12 Kurseinheiten und finden im Bürgerhaus Steinenbronn Stuttgarter Str.7, in der Zeit von 9.30 -11.30 Uhr und "Sanfte Esslinger" 14.00 - 15.00 Uhr, statt.

Einsteiger von 9.30 - 10.30 Uhr,

Fortgeschrittene von 10.30 - 11.30 Uhr

"Sanfte Esslinger" von 14.00 - 15.00 Uhr.

Weitere Informationen unter 07157/3489 bei Marianne Widmann. Der Kurs kostet unverändert für Mitglieder

35 €, Nichtmitglieder 70 € und VDK-Mitglieder 60 €

Anmeldungen können ab sofort erfolgen. Eine kostenlose Schnupperstunde zum Kennenlernen des Bewegungsprogrammes ist jederzeit nach Voranmeldung möglich.

Für dieses Angebot wurde dem TSV Steinenbronn das DTB-Prädikat „Pluspunkt Gesundheit.DTB“ verliehen.

Quelle: Schwäbischer Turnerbund und Aerpah-Klinik Esslingen-Kennenburg