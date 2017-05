Unser Portal wird zum 22.05.17 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ein Projekt von Sportlern für Sportler.



Wir befüllen die Webseite über die Zeit mit Ratgeberartikeln rund um das Thema Power Racks.



Wir nehmen alle großen Marken der Powerrack Hersteller unter die Lupe. Unter anderem gehören dazu die Hersteller Adidas, Gorilla Sports, Body-Solid, Eleiko und zahlreiche mehr.



Unser passioniertes Team wird auf unserer Seite dem Nutzer näher bringen, welches Power Rack für ihn zuhause das richtige ist, was er beim Kauf und vor allem auch bei der Nutzung beachten muss.



Auch werden wir uns mit den verschiedenen Sportarten wie Crossfit und Powerlifting befassen, denn diese stellen unterschiedliche Ansprüche an die Powerracks.



Das Herzstück wird unser Blog-Bereich sein. Hier werden in regelmäßigen Abständen von den Betreibern kurierte Artikel als Hilfestellung zu ganz spezifischen Fragen der Power Rack Nutzer veröffentlicht. Unser Community hat auch die Möglichkeit Fragen zu stellen oder eigene Artikel über ihre Erfahrungen mit Power Racks zu veröffentlichen.