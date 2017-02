Das Kampfkunstzentrum SANDOKAN in Korschenbroich bietet jetzt wieder neue Kurse zur Steigerung der Selbstsicherheit und des Selbstwertgefühls an. Gerade in der heutigen Zeit nicht gerade überflüssig. Auf der Basis der traditionellen Kampfkunst San-Do-Karate oder der moderneren Kampfsportart Kickboxen werden Techniken und Bewegungsmuster zur Verteidigung eingeübt. Optimale Nebeneffekte sind Fitness und Gesundheit, sowie Möglichkeiten der Selbsterkenntnis. Das Ganze eingebettet in eine sehr familiäre Umgebung mit netten Gleichgesinnten, nach dem Motto: "Ich möchte nicht besser sein als andere, sondern als Gestern." Dies ist ein Zitat des Karate-Großmeister Shihan Didi Haas senior 8. Dan, dessen Karateweg 1973 begann und der das Dojo SANDOKAN bereits im Jahr 1978 gründete. Im Sandokan sind Neuanfänger und Wiedereinsteiger jederzeit herzlich Willkommen und eingeladen an einem kostenlosen Schnuppertraining teilzunehmen.Weitere Auskünfte: info@sandokan-karate.de oder Tel: 02161-3042245.