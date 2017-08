Am Freitag, den 18. August startet die Fußball-Bundesliga in die Saison 2017/18. Seit nunmehr 10 Jahren ihr treuer Begleiter ist die Tippspiel-Portal Software der Dominik Späte UG (haftungsbeschränkt) aus Nürnberg. Die PHP-Software ermöglicht den Betrieb eines Bundesliga-Tippspiels auf der eigenen Website.



Seit Ihrem Release am 17. Juli 2007 nutzen Firmen wie Zeitungsverlage, Sportsbars und eine Brauerei ebenso wie Vereine und private Webmaster das Script. Kunden, Leser oder auch Freunde und Verwandte des Betreibers können somit online an Tippspielen teilnehmen. Spielpläne und Ergebnisse zur 1. und 2. Fußball-Bundesliga, zur dritten Liga und dem DFB-Pokal ab der ersten Hauptrunde sind regelmäßig über eine bereitgestellte Schnittstelle abrufbar. Das selbe gilt für alle Welt- und Europameisterschaften seit der EM 2008 in Österreich und der Schweiz.



Pünktlich zu ihrem 10jährigen Jubiläum wartet die Software mit einem neuen Feature auf. Zu Beginn der neuen Saison ist eine automatische Synchronisation mit vom Werbe-Markt.de-Server bereitgestellten Schnittstelle verfügbar. Lizenzinhaber können den Import von Spieltagen und Ergebnissen somit vollständig automatisieren. Des weiteren ist das Script seit dem jüngsten Update mit den aktuellen PHP-Versionen 7.0 und 7.1 kompatibel.



Für Interessenten bietet Werbe-Markt.de eine kostenlose Test-Version zum Download an. Diese ist zeitlich eingeschränkt bis Mai 20018 nutzbar und beinhaltet keinen Schlüssel, der für den Zugriff auf die Schnittstelle erforderlich ist. Eine voll funktionsfähige Live-Demo der Software ist auf www.tippspiel-portal.de einsehbar.



Die Vollversion des Tippspiel-Scripts ist für 34,51 EUR inkl. Mwst. als Download-Version beim Anbieter erhältlich. Im Preis inbegriffen ist der Zugriff auf Updates und die Ergebnisdienst-Schnittstelle für eine Dauer von 12 Monaten.



Ansprechpartner:



Herr Dominik Späte



Geschäftsführer der

Dominik Späte Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

Seeleinsbühlstr. 30

90431 Nürnberg



Tel: 0911 65 38 279



Sitz der Gesellschaft: Nürnberg

Amtsgericht Nürnberg HRB 25619