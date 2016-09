Auch wenn die Zahl an registrierten Straftaten in den letzten Jahren nicht gestiegen ist, fühlen sich einer Umfrage von Statista (2016) zufolge, nur 71% der Befragten in ihrem Alltag in Deutschland sicher (1). Die passende Antwort auf diesen Sachverhalt kann nur jeder für sich finden. Die einen resignieren, andere verstecken sich - oder man geht einen anderen Weg und versucht sich auf die Situation einzustellen und geht mutig voran. Das neue Portal zur Sicherheit und Selbstverteidigung www.DefPort.com bietet das notwendige Hintergrundwissen, für diejenigen, die sich nicht verstecken möchten.



Die Anzahl an registrierten Straftaten pro Jahr lag in den letzten 20 Jahren bei rund 6 Mio. bis 6,5 Mio. (2). Jedoch steigen die Zahlen von links- oder rechtsextremen Übergriffen an. Zudem ist die gefühlte Sicherheit durch die Zuwanderungsdebatte und die Übergriffe in Köln im Dezember 2015 gesunken. Auf den ersten Blick ist es also nicht gefährlicher in Deutschland geworden, dennoch fühlen sich viele nicht mehr sicher. Das hat auch zur Folge, dass Anträge für den kleinen Waffenschein zunehmen und populistische Stimmen und Parteien an Zulauf gewinnen.



An dieser Stelle setzt das neue Portal www.DefPort.com an. Der Betreiber des Portals hat sich zum Ziel gesetzt, umfassend über die Themen Sicherheit, Kampfsportarten und Selbstverteidigung zu informieren. So soll jeder Bürger mehr Sicherheit verspüren, indem der Umgang mit Sorgen und Ängsten besser bewältigt werden kann. Durch die Kenntnisse und das Beherrschen von Kampfsportarten ist man wehrhafter, selbstbewusster und kann besser mit klarem Verstand entscheiden - ohne von populistischen Stimmen beeinflusst zu werden.



Der Betreiber dieser Seite vertritt dabei die folgende Meinung: „Alleine die Kenntnis von Techniken zur Selbstverteidigung reicht oft aus, Extremsituationen zu vermeiden. Täter suchen sich bevorzugt wehrlose Opfer aus, als eine Auseinandersetzung mit „starken“ oder „selbstbewussten“ Opfern zu riskieren. Wer sich zu verteidigen weiß, tritt ganz anders auf - und wird dadurch keineswegs zu einem gewaltbereiten Menschen. Kampfsportarten schärfen Körper und Geist. Es geht sogar so weit, dass wehrhafte Bürger auch mündiger sind, denn ängstliche Bürger können keine überlegten und sinnvollen Entscheidungen treffen und stärken nur Populisten sowie deren obskure Aussagen und Pläne.“



Auf www.DefPort.com können sich Besucher über die unterschiedlichen Kampfsportarten informieren und die richtige für sich finden. Diejenigen, die noch am Überlegen sind, welche der Kampfsportarten die Richtige sein könnte, erhalten in einem Vergleich Informationen zur Eignung der einzelnen Sportarten: https://www.defport.com/kampfsportarten-vergleich/ .

In Beiträgen werden zudem Hintergrundinformationen zu den Sportarten, der Ausrüstung, typischen Trainingsinhalten und vieles mehr geboten. Dazu zählen die bekannten Sportarten, wie Karate, Judo, Taekwondo, Kickboxen sowie Krav Maga. Weiterhin werden Kampfsportschulen in einzelnen Städten vorgestellt. Das Angebot soll langfristig noch um Selbstverteidigungskurse erweitert werden, welche speziell von Frauen und Senioren oft nachgefragt werden.



Die Webseite www.DefPort.com wird seit Juni 2016 aufgebaut. Das Angebot wird zurzeit noch erweitert. Inhalte, Layout und Marketing Aktivitäten werden vom Betreiber und durch externe Spezialisten gewährleistet.



Weitere Informationen:

Homepage: https://www.defport.com/

Für Fragen und Kooperationen wird um eine Kontaktaufnahme per Email gebeten, die Adresse lautet „pr [at] defport.com“.

