Das neue Pferd im Stall der Breitscheider Luftsportler ist ein Pony. Sieht aus wie ein "richtiges" Flugzeug, ist aber "nur" ein Ultraleicht. Aber was für eines. Mit dem Kauf der zweisitzigen WT9 "Dynamic" haben sich die Westerwälder Piloten einen langgehegten Wunsch erfüllt.

Der Spaß war nicht gerade billig, doch die Investition wird sich auszahlen. Die Maschine ist äußert sparsam im Verbrauch, wartungsfreundlich und leise. Das Leichtgewicht besticht durch exzellente Flugeigenschaften und soll auf der "Hub" sowohl als Sport- und Reiseflugzeug, als auch als Schlepp-Maschine für Segelflugzeuge eingesetzt werden. Einer Aufgabe, der das 115 PS starke "UL", das über einen Rotax-Motor mit Turbolader verfügt, locker gewachsen sein dürfte. Im Reiseflug erreicht der fesche Feger Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 270 Stundenkilometern.

Die technische Entwicklung beim Bau von Ultraleichtflugzeugen hat in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte gemacht. Die Modelle der neuen Generation stehen von der Leistung her ihren größeren (und deutlich gewichtigeren) Brüdern und Schwestern kaum mehr nach [...]