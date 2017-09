Medaillensegen für die Breitscheider "Freeflyer": Die Westerwälder Fallschirmsportler haben bei den Deutschen Meisterschaften in Mecklenburg-Vorpommern ihre nationale Spitzenklasse unterstrichen. Die Ausbeute: Ein Meistertitel und drei Silbermedaillen. Erfolge feierten die Teams "3Fly", "Basaltfeuer" "FeierFly" und FreeBatics". Bei letzteren handelt es sich um "Vogelmenschen", Wingsuiter. Eine Disziplin, die in den vergangenen Jahren auf der "Hub" immer beliebter geworden ist.

Chrissi Richter aus Driedorf, der Vorsitzende von Skydive Westerwald, hat sich mit dem Titelgewinn seiner Mannschaft in der offenen Freefly-Artistic-Klasse die Teilnahme an der im nächsten Jahr in Australien stattfindenden WM gesichert: [..]