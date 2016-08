Der erste Spieltag der 1. Fußball Bundesliga ist Geschichte. Bei der TSG-Hoffenheim war der Neuling RB Leipzig zu Gast. Die Gäste aus Leipzig holten ein 2:2 heraus und hier hätte es auch mehr sein können. Der Trainer von TSG Hoffenheim war nach dem Spiel so richtig sauer. Seine Mannschaft war gerade in der Defensive ein Ameisenhaufen. So verzeichneten die Leipziger neun Großchancen und es ist dem Torhüter der Hoffenheimer zu verdanken, dass es hier keine Packung gab. Lediglich zwei Gegentore musste die TSG-Hoffenheim kassieren. Die Erwartungen der Fans aus Hoffenheim sind natürlich groß. In einer Umfrage wollte der Verein wissen, welchen Platz am Ende der Saison 2016/2017 herausspringen könnte. Die meisten Fans glauben an einen sicheren Mittelfeldplatz und der Hoffenheim wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben.



Dafür müssen aber Punkte her und am 11.09.2016 folgt der 2. Spieltag. Dann ist die TSG Hoffenheim zu Gast in Mainz. Die Fans können schon die TSG Hoffenheim Tickets erwerben. Der 1. FSV Mainz ist kein leichter Gegner und auch hier muss Hoffenheim punkten. Am 3. Spieltag der 1. Fußball Bundesliga folgt das zweite Heimspiel der TSG Hoffenheim in der neuen Saison. Hier ist der VfL Wolfsburg zu Gast und hier können auch schon die TSG Hoffenheim Tickets erworben werden. Jetzt ist Pause durch die Länderspiele und das gibt den Vereinen die Zeit, um sich besser auf die kommenden Aufgaben sich intensiv vorzubereiten. Das wird der Trainer von der TSG Hoffenheim nutzen, um die Fehler des 1. Spieltages abzustellen.





