KSV Baunatal Sportakrobatik



Am 6. /7. Juni fanden im Rahmen des Internationalen Deutschen Turnfestes die Deutschen Meisterschaften der Sportakrobatik der Altersklasse Junioren 1 und Meisterklasse in Berlin statt. An den Start gingen für den KSV Baunatal das Damenpaar Isabella Bytomski & Jennifer Friedrich sowie die Damengruppe Julia und Carolin Müller & Paula Saure. Ein riesen Highlight außerhalb des Wettkampfgeschehens, erlebten die Sportler sowie Marcel und Maria bei der Stadiongala im Rahmen des deutschen Turnfestes. Hier durften Sie zusammen mit der Showgruppe POWER mitwirken und konnten neben viel Spaß sogar „Selfies“ mit Angela Merkel mit nach Hause nehmen.