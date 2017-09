Fake oder nicht?



Bei Facebook macht gerade die folgende Meldung die Runde, dass angeblich ein Youtuber mit 12 Euro Einsatz bei einem Wettanbieter einen Mega-Gewinn von 1,4 Millionen Euro abgeräumt hat.



Schaut man sich die Videos mit den einzelnen Tipps zu den Spieltagen der Fussball Bundesliga an, dann fällt auf, dass es sich um einen Fake handeln muß, denn die abgebenen Spieltipps sind nicht identisch mit den Ergebnissen an den Spieltagen.



Auch die Quote könnte nur mit einer äusserst riskanten Kombi-Wette erreicht werden. Angeblich soll in den nächsten Tagen ein Beweisvideo online gehen.



Die Plattform, die diese Meldung jedoch scheinbar zuerst verbreitet hat ist für ihre Fakemeldungen im Internet bekannt.