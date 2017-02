Ab sofort können Kinder und Erwachsene auch in Dahlem Karate lernen.

Trainiert wird jeden Samstag ab 16 Uhr in der Turnhalle der Grundschule. Trainerin ist Sandokan-Sensei Frau Ariane Esser. Frau Esser bestand im November letzten Jahres ihre Prüfung zum schwarzen Gürtel, erster Dan bei Großmeister Shihan Didi Haas senior persönlich. Sie ist Inhaberin der Trainerlizenz des Sandokan-Karate Deutschland und ist auch berechtigt Gürtelprüfungen abzunehmen. Unterrichtet wird das sogenannte San-Do-Karate. San-Do ist japanisch und bedeutet drei Wege. Die drei Aspekte sind: Selbstverteidigung, Gesundheitsübung und Charakterschulung. Das Training findet auch dienstags und freitags jeweils ab 18 Uhr in Gerolstein, sowie samstagsvormittags in Schönecken statt. Anfänger sind zu einer kostenlosen Schnupperstunde jederzeit herzlich Willkommen. Weitere Informationen eMail info@sandokan-karate.de oder telefonisch bei Frau Esser: 06597-1279855 oder Mobil: 01522-8624441.