(Erlangen) - Der HC Erlangen verpflichtet mit Gorazd Skof einen Torwart internationaler Klasse. Der slowenische Nationalspieler kommt vom französischen Champions League Club Paris Saint-Germain und wird im Sommer 2017 nach Franken wechseln. Er soll gemeinsam mit Nikolas Katsigiannis ein perfektes Gespann zwischen den Pfosten des größten Handballclubs Bayerns bilden. Gorazd Skof hat beim HC Erlangen einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben.



Der 188-fache slowenische Nationalspieler kommt im Sommer

Der 39-Jährige in Novo Mesto geborene Slowene absolvierte in der laufenden Saison 42 Pflichtspiele für Paris Saint-Germain und hat mit einer starken 33,46 Prozent-Quote an gehaltenen Bällen einen sehr großen Anteil am Erfolg der Pariser. Der französische Meister führt auch aktuell die „Lidl StarLigue“ an und erreichte am Samstagabend mit einem Sieg über HBC Nantes das Viertelfinale der VELUX EHF Champions League.



Der 188-fache Nationalspieler kam über die Stationen der Topclubs Celje, RK Zagreb, RK Koper und HBC Nantes zu Paris Saint-Germain und gewann neben diversen nationalen Meistertiteln bei der Europameisterschaft 2004 auch Silber für sein Land. 2016 gehörte er zum Olympiakader der Slowenen.



Der HC Erlangen genießt guten Ruf

„Dass ein Spieler eines solchen Formates sich für den HC Erlangen entscheidet, zeigt welch guten Ruf der HC Erlangen nicht nur in Deutschland sondern inzwischen auch europaweit genießt. Die enorme Wichtigkeit des Torhüters ist ja bekannt, weshalb wir intensiv an einer perfekten Lösung gearbeitet haben. Mit der Verpflichtung von Gorazd Skof ist es uns nun gelungen diese noch vakante Position absolut erstklassig zu besetzen“, zeigte sich René Selke, Geschäftsführer des HC Erlangen, begeistert von dem Transfer.



Skof wollte schon immer in der Bundesliga spielen

Auch Gorazd Skof freut sich auf seine Zukunft in Franken und fasste es in der heutigen Pressekonferenz beim Sponsor Hemmersbach GmbH in Nürnberg so zusammen: „Es war schon immer ein Traum von mir in der deutschen Bundesliga zu spielen und diese Chance bekomme ich jetzt bei einem Verein, der eine klare und ambitionierte Philosophie vertritt! Ich freue mich auf Erlangen und auf Deutschland.“



