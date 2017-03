(Erlangen) - Der HC Erlangen hat gestern sein Heimspiel gegen die Füchse Berlin mit 21:29 (8:12) vor rund 4.300 Zuschauen in der Arena Nürnberger Versicherung verloren. Die Mannschaft von HC-Cheftrainer Robert Andersson rangiert mit 22 Punkten weiterhin auf einem guten neunten Platz der DKB Handball-Bundesliga und pausiert aufgrund der Länderspielpause nun bis zum 24. März.



Die zwei Punkte sollten in Franken bleiben

Nach zwei Niederlagen hatte sich der fränkische Bundesliga-Aufsteiger vor heimischer Kulisse viel vorgenommen und wollte die zwei Punkte in Franken behalten. Die Mannschaft von Robert Andersson sah sich einem Team gegenüber, das nicht erst seit dieser Saison zu den absoluten Topadressen der „stärksten Liga der Welt“ zählt. In der Abwehr stark verbessert ließ die Erlanger Defensive in der ersten Viertelstunde kaum erfolgreiche Offensiv-Aktionen der Gäste zu. Ein sehr gut aufgelegter Silvio Heinevetter im Tor der Berliner sorgte dafür, daß die Franken zu Beginn nicht wegziehen konnten. In der Folgezeit begegneten sich die beiden Team absolut auf Augenhöhe bis fünf Minuten vor der Pause die Zeit des Weltpokal-Siegers begann. Bis zum Wechsel enteilten die Füchse Berlin dem HC auf 8:12, um nach der Halbzeit noch einen Gang höher zu schalten.



5:0-Lauf nach der Pause gab den Ausschlag

Ein 5:0-Lauf innerhalb von dreieinhalb Minuten entschied das Spiel zu Gunsten des Teams von Velimir Petkovic und schraubte den Abstand auf neun Tore. Diese kurze Phase der Partie konnte der HC Erlangen gegen einen nun souverän agierenden Gegner nicht mehr kontern. Bis zum Ende hielten die Füchse diesen Abstand und konnten damit die zwei Punkte aus der Arena Nürnberger Versicherung entführen.



Zwei Erlanger in der Nationalmannschaft

Die DKB Handball-Bundesliga pausiert nun aufgrund der Länderspielpause in der die deutsche A-Nationalmannschaft zwei Mal auf die Auswahl Schwedens treffen wird. Der HC Erlangen ist dort mit gleich zwei Akteuren vertreten. Nicolai Theilinger und Ole Rahmel werden am 18. und 19. März die Farben ihres Landes vertreten. Am 24. März gastieren die Franken dann beim SC DHfK Leipzig.



Trainerstimmen nach den Spiel:

Robert Andersson (Trainer des HC Erlangen): „Wir haben uns heute vor allem in den ersten 25 Minuten in der Defensive sehr gut präsentiert. Wir sind heute auf eine Spitzenmannschaft dieser Liga getroffen, die unsere Schwächephase kurz vor und nach der Halbzeit eiskalt bestraft hat.“



Velimir Petkovic (Trainer der Füchse Berlin): „Wir hatten Respekt vor dem HC Erlangen und haben auch in der Anfangsphase unsere Schwierigkeiten gehabt. Der 5:0-Lauf nach der Pause hat das Spiel zu unseren Gunsten entschieden.“



