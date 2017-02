Der HC Erlangen begrüßt am kommenden Samstag mit dem TSV GWD Minden den zwölften der Tabelle. Der Kartenvorverkauf läuft gut und es werden über 5.000 Handball-Fans in der Arena Nürnberger Versicherung erwartet.



Der HCE will seine positive Heimbilanz weiter ausbauen

Mit 22 Pluspunkten steht der HC Erlangen vor den noch 14 ausstehenden Spielen vergleichsweise gut da. Trotzdem stellt Geschäftsführer René Selke auf der gestrigen Pressekonferenz fest: "Wir bleiben dabei, das oberste Ziel ist für uns immer noch der Klassenerhalt, nur das zählt."



Immer von Spiel zu Spiel denken

"Sicherlich sind wir am Samstag in der ARENA schon so etwas wie der "kleine Favorit" und wollen unsere Heimbilanz weiter ausbauen. Trotzdem müssen wir aufpassen, denn Minden ist stark", so Cheftrainer Robert Andersson.



Planungssicherheit beim HCE: Stranovsky bleibt

Der HC Erlangen und der slowakische Nationalspieler Martin Stranovsky haben den im Juni 2017 endenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Der Linksaußen wird damit auch in der kommenden Saison das Trikot des HC Erlangen tragen.



Stranovsky war im Sommer 2014 vom spanischen Meister und Champions-League-Sieger FC Barcelona nach Mittelfranken gewechselt und wurde zu einem wichtigen Faktor für den vielbeachteten Aufschwung des HC Erlangen.



„Über die sportliche Qualität von Martin, der ohne Zweifel immer noch einer der stärksten Linksaußen der Handball-Bundesliga ist, sind wir uns alle einig. Wir wollten ebenso wie Martin die Zusammenarbeit fortsetzen. Es war jedoch nicht einfach, eine für alle Parteien verantwortliche und tragfähige Lösung zu finden. Ich freue mich umso mehr, dass wir am Ende zusammen gekommen sind", kommentierte René Selke, der Geschäftsführer des HC Erlangen, die Vertragsverlängerung.



DKB Handball-Bundesliga: HC Erlangen : TSV GWD Minden

25.02.2017 / 19.00 Uhr / Arena Nürnberger Versicherung



