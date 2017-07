Die Bewerbung ist immer die kritische Stelle für einen Arbeitssuchenden und häufig der Grund, abgelehnt zu werden. Auch Existenzgründer haben an der Schnittstelle zu potenziellen Kunden eine große Hürde zu nehmen. Diplom Kaufmann Hüseyin Çoktaş (MBA) und sein Team bei der Point of Business Services GmbH haben es sich zum Ziel gesetzt, mit individuellem Coaching erfolgreich den Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren.



Das Unternehmen kooperiert unter anderem mit der Arbeitsagentur sowie dem Jobcenter, was bedeutet, dass von dort eine Förderung durch einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) möglich ist. Das heißt, dass die Coachingmodule durch einen gültigen AVGS des Jobcenters oder die der Agentur für Arbeit- kostenlos gebucht werden.



Von der langjährigen praxisorientierten Kompetenz können alle profitieren, insbesondere auch Flüchtlinge, die in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden wollen und bereits ein entsprechendes Deutschsprachniveau erreicht haben. Die Module können sowohl in Deutsch als auch in Türkisch sowie Englisch durchgeführt werden, so dass keine Kommunikationsbarrieren entstehen.



Als Bildungsträger der AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) ist die Point of Business Services GmbH qualifiziert, um mit den verschiedenen Coaching-Modulen den Weg zum Erfolg zu bahnen. Das eigene Potenzial des Arbeitssuchenden wird analysiert, Bewerbungsunterlagen erstellt und ideal ausgerichtet. Die Stellensuche wird auf verschiedenen Wegen begleitet und es wird auch viel Wert darauf gelegt, wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet. Nicht zu unterschätzen ist zum Beispiel das Gespräch am Telefon, welches als Türöffner zum Ziel fungieren kann. Die erfahrenen Coaches von der Point of Business Services GmbH befassen sich mit ihren Kunden im intensiven Gespräch, um deren Stärken zu entdecken, aber auch die Schwächen bei ihren bisherigen Bewerbungsversuchen auszuloten und gemeinsam zu verbessern. Eine optimale Bewerbungsstrategie hilft dabei, die richtigen Unternehmen anzusprechen und sich angemessen zu bewerben.



Darüber hinaus hat sich Hüseyin Çoktaş auch der Existenzgründung verschrieben und möchte angehenden Unternehmern dabei helfen, ihre neue Firma stark zu starten und zum Ziel zu führen. Dafür besprechen die Trainer mit dem Gründer dessen Vision seines neuen Unternehmens und gleichen diese mit seinen eigenen Bedürfnissen ab. Aufgrund des mehrjährigen Erfahrungswissens und des entsprechenden Fachwissens der Point of Business Services GmbH kann eine umfangreiche Vorbereitung auf Kundschaft, Markt und Konkurrenz in dem gewünschten Feld geleistet werden, was es dem jungen Unternehmen erlaubt, auftretende Hindernisse erfolgreich zu überwinden. Letztendlich soll die Gründungsberatung in einen Businessplan münden, wodurch auch die Basis für das Bankgespräch geschaffen wird.



Als Einzelunternehmer ist es nach der Gründung ebenfalls schwer, weil man als „Einzelkämpfer“ aktiv ist und nicht mehr den Rückhalt eines Vorgesetzten hat, der bei den Entscheidungen mitsteuert. Auch hier bietet sich die Point of Business Services GmbH als Coach an, um gemeinsam mit dem Unternehmer kleine Probleme sofort zu erkennen und zu beheben. Diese Art des Coaching ist unter Umständen ebenfalls durch einen gültigen AVGS des Amtes kostenlos buchbar.



Schließlich ist Hüseyin Çoktaş auch für bereits bestehende Firmen als Berater / Coach tätig, um bei diesen vorhandene Schwachstellen und Probleme aufzudecken und gezielt zu beheben, wobei die Schwerpunkte im Bereich Verkauf, Vertrieb und Marketing liegen. In dieser Funktion hat die Firma bereits für die Stadt Duisburg gearbeitet, um Migrantengeführte-Unternehmen „MGU“ in NRW zu beraten. Herr Çoktaş selbst sitzt für die IHK Duisburg und Essen im Prüfungsausschuss für angehende Wirtschaftsfachwirte, hat Seminare zum Wissensmanagement z.B. für die Technische Akademie Ahaus durchgeführt und war mit seinem Team bei verschiedenen international agierenden Unternehmen als Berater und Coach tätig. Herr Çoktaş ist zudem gelisteter Berater bei der GIB für die Potentialberatung, bei der IHK für das Beratungsprogramm Wirtschaft und bei der KfW als Unternehmensberater.



Zusammenfassend kann gesagt werden, dass für die Point of Business Services GmbH der Einzelne stets im Vordergrund steht, egal welcher Herkunft, welcher Arbeitshistorie oder Ausbildung. Gerade für Migranten aus dem Kulturkreis der Türkei bietet das Unternehmen seine Coachingleistungen auch auf Türkisch und gegebenenfalls auch auf Englisch an. Aber es ist offen für jeden, und jeder kann die Leistungen – oder Module – auswählen, die für ihn am besten sind. Dabei wird der Kunde in einem persönlichen Erstgespräch unterstützt, das unverbindlich und kostenfrei verfügbar ist.





Pressekontakt:

Medyator Film

Moselstrasse 36 M

47443 Moers

Tel. 0176/611 01 464

info@medyator.de



Kontakt vom Institut:

Point of Business Services

In den Peschen 22

47228 Duisburg

+49 162 - 1881 911

info@pobs.biz