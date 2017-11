Warum wird vor Ute Lehr und Ute Christof und anderen Menschen bei Facebook gewarnt? Was ist da los?



Es geht nicht um viel, sondern nur um einen sogenannten Hoax - also eine Falschmeldung, die die Runde macht. Irgendwer findet es lustig, dass wir falsche Meldungen verbreiten, die absolut gehaltlos sind - und das machen unendlich viele Menschen, die glauben, uns Gutes zu tun.



Also bitte informieren und nicht pauschal weiterleiten - das ist ein Sicherheitsthema und nicht die Menschen, vor denen angeblich gewarnt wird.