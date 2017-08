Wer in Deutschland für sein E-Commerce-Projekt eine Shop-Plattform benötigt, hat die Qual der Wahl: zur Verfügung stehen in erster Linie die Software-Anbieter Magento und Shopware, welche beide leistungsstarke Shop-Plattformen bieten. Magento ist dabei schon länger erfolgreich am Markt etabliert als Shopware, während Shopware als Nachfolger in den letzten Jahren jedoch deutlich aufgeholt hat.



Auf Seiten des Unternehmens Magento Commerce ist mit Magento 2 nun eine moderne und zukunftsweisende Software auf dem Markt, die sich durch ihre große Flexibilität und Open Source Eigenschaft auszeichnet. Magento 2 wird den Anforderungen mobiler Kommunikation gerecht und bietet insgesamt eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem Vorgängermodell. Responsive Standard-Themes und effizientere Prozesse runden das Leistungsportfolio der Software ab.



Shopware bietet hingegen die Version Shopware 5, welche Shop-Betreibern ebenfalls als Open Source Software zur Verfügung steht und mit benutzerfreundlichem Content Management sowie Responsivität punktet. Shop-Betreiber können ihren Kunden mit Shopware 5 attraktive Inhalte und eine übersichtliche Shopoberfläche als Shoppingerlebnis bieten.



Bei beiden Anbietern ist die Software in unterschiedlicher Ausführung erhältlich. Vor dem Kauf gilt es für Shop-Betreiber herauszufinden, welche am besten zu ihrem jeweiligen E-Commerce Projekt passt. Preislich gesehen ist Shopware günstiger und für kleine und mittelgroße Shops konzipiert. Magento ist für umsatzstarke Unternehmen ab 100 Millionen Euro interessant. Egal ob wenig oder viele Kunden: leistungsstarke Software bieten beide Anbieter!