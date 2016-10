Nach wie vor ist für die meisten eine Wohnimmobilie die beliebteste Form der Altersvorsorge. Der Einstiegszeitpunkt zum Erwerb einer Wohnimmobilie zur Selbstnutzung oder Vermietung ist denkbar günstig!



Die wirtschaftliche Lage, die günstigen Zinssätze und ein durchdachtes Konzept sind der Garant für eine gute Anlage in massiv gebaute Wohnimmobilien- Stein auf Stein gebaut.



Die Suche nach einem geeigneten Baugrundstück in der richtigen Lage und die Auswahl einer leistungsfähigen Hausbaufirma sind dabei besonders wichtig.



Viele Bauherren entscheiden Sie sich für ein massiv gebautes Haus, das nicht nur im Beleihungs- und Wiederverkaufswert dem Fertigteilhaus deutlich im Vorteil ist, sondern oft auch mit günstigeren Zinskonditionen angeboten wird.



Es spricht viel für die massive Bauweise. So bieten massive Häuser hohen Komfort bei geringem Unterhaltsaufwand.



Spaß am Bauen mit einem leistungsstarken Baupartner - für schlüsselfertig massiv gebaute Häuser!



Sicherheit basiert auf Vertrauen. Deshalb brauchen Bauherren einen Baupartner, auf den Sie sich von Anfang an verlassen können. Bauherren profitieren Sie von dieser Kompetenz: langjährige Erfahrung bilden die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.



Der erfolgreiche Baupartner von Reuter mit eigenem Musterhauspark baut qualitativ hochwertige Ziegelhäuser mit sehr guter Wärmespeicherung, Wärmedämmung und hervorragendem Schallschutz.



Alles aus einer Hand;

Bauen kann ganz entspannend sein, vorausgesetzt die Bauherren haben einen Partner, der sich von Anfang an um alles kümmert. Baupartner und Reuter betreuen von der Planung über den Bau bis zur Schlüsselübergabe - und darüber hinaus. Der Bauherr kann sich ganz in Ruhe auf den Einzug in sein neues schlüsselfertiges Massivhaus vorbereiten.



Produkte bekannter Markenhersteller garantieren für höchste Qualität der verwendeten Materialien und Baustoffe Ihres Massivhauses.



GEWÄHRLEISTUNG

Auf das Massivhaus bietet der Massivhauspartner 5 Jahre Gewährleistung nach BGB.



Der Kooperationspartner von Immobilien-Atelier Reuter baut Ihr Haus massiv, bezugs- oder schlüsselfertig und mit einem außergewöhnlich hohen Qualitätsstandard.

Sie haben bereits Ihr Traumhaus geplant ? Oder Sie haben bereits Fotos, Skizzen o. ä. zu Ihrem Traumhaus?



Dann übergeben Sie der Immobilienberatung Reuter doch einfach die entsprechenden Unterlagen (mit Lageplan des Grundstücks und Bebauungsplan) und beauftragen ihre Architekten nach einem ausführlichen Projektgespräch mit der Vorplanung des zukünftigen Bauvorhabens, d. h. Erstellung der Grundrisse, Ansichten, Schnitt, Wohnflächenberechnung und der Berechnung der Kubatur.



Diese Unterlagen sind unabdingbare Grundlagen für die Kalkulation und für das finanzierende Bankunternehmen (Darlehensprüfung).



Eine externe Baufinanzierungsfachberatung bietet Reuter auf Wunsch ebenfalls an. Auch die Förderung mit zinsgünstigen KfW-Mitteln soll in Ihrer Baufinanzierung einen festen Platz einnehmen.



Nach einem ausführlichen Projektgespräch erhalten Bauherren das Festpreisangebot des Kooperationspartners. Dieser kann auch zahlreiche Referenzhäuser vorstellen, die von der Leistungsfähigkeit des Unternehmens überzeugen.



Wovon hängt der Hauspreis ab?

Viele Bauherren fragen sich warum ein Haus, egal ob Massiv- oder Fertighaus, was Wände, ein Dach, drei Schlafzimmer, eine Küche, zwei Bäder und 1 Wohnzimmer hat und bei dem einen Anbieter fast 50% mehr kostet als bei einem anderen? Obwohl es noch die gleiche Größe hat ??



Das kann sehr kompliziert und umfangreich erklärt werden, aber auch so einfach:

Sie wollen ein neues Auto kaufen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass ein Porsche, der vier Räder, ein Lenkrad und zwei Sitzplätze hat ungefähr 10 x soviel Kostet wie ein Smart mit vier Rädern, einem Lenkrad und 2 Sitzplätzen? (Wahrscheinlich schon;-) Sie würden jedoch nie auf den Gedanken kommen, die Qualität eines Porsches mit der von einem Smart zu vergleichen. Bei Hausbau sieht das jedoch anders aus.



Die meisten Bauherren schauen als Erstes nur auf die Hülle eines Hauses, ob Ihnen der Grundriss gefällt und ob der Preis dazu stimmt. Ein Haus ist in den Gedanken der meisten Menschen eben kein Markenprodukt wie z.B. Porsche, bei dem man einfach weiß, wofür man den 10-fachen Preis bezahlt.



Doch auch im Hausbau gibt es gewaltige Qualitätsunterschiede auf die Sie unbedingt achten sollten.



"Lassen Sie sich nicht nur von schönen Bildern und einem günstigen Hauspreis überzeugen. Hinterfragen Sie die Bauqualität, studieren Sie genau die Bau- und Leistungsbeschreibungen und vergleichen Sie alle Positionen mit anderen Hausherstellern. Ehrlichkeit und Offenheit sind die Bausteine für ein reibungslose und faire Partnerschaft mit den Bauherren" betonte Reuter abschließend.



Imobilien-Atelier Reuter & Partner freuen sich auf Ihre Anfrage!



Ihr Partner für den Bau von extrem preisgünstigen Massivhäusern exklusiven Villen, Einfamilien-und Doppelhäusern in Massivbau, bezugsfertig, schlüsselfertig,preisgünstigen Massivhäusern.