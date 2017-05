www.gemeinnützigkeit-dresden.de als neue Internetpräsenz von der

BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Dresden mbH



Non-Profit Themen, News und nützliche Downloads für gemeinnützige Einrichtungen



http://www.gemeinnützigkeit-dresden.de von der BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Dresden mbH ist ab sofort online für alle Non-Profit-Interessierten. Unter dem Motto: "Vertrauen statt Gewinnmaximierung" bietet die neue Micro Site wissenswerte Inhalte rund um das Thema Gemeinnützigkeit für Organisationen und Einrichtungen aller Art in diesem Bereich. Neben Checklisten und Mustervorlagen zum Download werden unter „News“ aktuelle Meldungen und Veröffentlichungen aus dem Gemeinnützigkeitsbereich für Besucher bereitgestellt. Zukünftig sind kostenlose Veranstaltungen mit interessanten Schwerpunkten von der BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Dresden mbH geplant.



Da der deutsche Staat hohe Anforderungen für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit und die Inanspruchnahme von steuerlichen Vergünstigungen stellt, bedarf es besonderer Aufmerksamkeit um den Status der Gemeinnützigkeit zu erhalten. Darüber hinaus variieren die Rechtsprechungen vom Gesetzgeber. Das Team der BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Dresden mbH berät und prüft seit mehr als 25 Jahren gemeinnützige Organisationen aller Rechtsformen und verfügt daher über fundiertes Fachwissen auf diesem Sektor.



Allen Interessierten bietet die BPG Dresden ein kostenloses unverbindliches Beratungsgespräch an, in dem Fragen zum Thema Gemeinnützigkeit beantwortet werden. Die Micro Site ist über www.gemeinnuetzigkeit-dresden.de direkt zu erreichen.



Über BPG Dresden

Die BPG Dresden ist eine von zehn Niederlassungen der BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH mit Hauptsitz in Krefeld, eine überregional tätige modern aufgestellte Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft. Zu den Schwerpunkten des Dresdner Standorts gehört die steuerliche, gesellschaftsrechtliche und betriebswirtschaftliche Beratung von mittelständischen und international tätigen Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen, Freiberuflern sowie Privatpersonen. Die BPG Dresden hat sich auf Grund ihrer langjährigen schwerpunktmäßigen Betätigung auf dem Feld der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung ein umfangreiches Fach- und Expertenwissen erarbeitet, dass gezielt immer weiter ausgebaut wird. Das Dienstleistungsspektrum umfasst neben der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung auch die Finanzbuchführung und die Lohnbuchhaltung sowie betriebswirtschaftliche-, Insolvenz- und Sanierungsberatung.



