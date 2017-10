Es ist soweit! Die IHC | Hypnose ist endlich auch in der Landeshauptstadt angekommen. IHC bedeutet Institut für Hypnose und Coaching und ist bereits viele Jahre für Menschen in Sachsen, Thüringen und landesweit sehr erfolgreich tätig, wenn es um Hypnose gegen Angst und Panikattacken, Hypnose bei Depression oder Hypnose gegen Sucht und Zwang geht. Vor allem die Kinderhypnose nimmt einen immer höheren Stellenwert ein.

Seit Oktober 2017 ist das IHC nun mit der Niederlassung der IHC Hypnose Dresden auch hier für hilfesuchende Klienten tätig. Dabei bedeutet Hypnose nicht immer gleich Hypnose, weiß Tobias Paul, Leiter des Instituts. "Als Hypnose Ausbilder kenne ich viele Anbieter und erlebe immer wieder, wie Menschen nach erfolgloser Hypnosetherpie bei uns an die Tür klopfen und berichten, dass im IHC alles anders ist und es keinen Vergleich zu herkömmlichen Anbietern darstellt." So Tobias Paul.

Das Institut ist mittlerweile an 4 Standorten tätig und verzeichnet große Erfolge vor allem im Kampf gegen Angst und Depression.