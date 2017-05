Als Bürostuhlhersteller, der in Deutschland on Demand produziert, gehört Interstuhl ganz vorne mit dazu. Neben einer drei Jahre Vollgarantie wird eine zehn Jahre Langzeitgarantie angeboten. Wer als Hersteller, der in zehn Jahren noch existieren wird, von seinen Produkten nicht überzeugt wäre, würde das gewiss nicht machen.

Es gibt auch unter den Bürostuhlherstellern diejenigen, die einmal ihren Durchbruch hatten und dann kaum noch an ihren Bürostühlen arbeiten. Auf Interstuhl trifft das nicht zu, hier wird nicht nur an den Designs gearbeitet. Beim WINTAGEis5 handelt es sich um eine Serie mit verschiedenen Bürostuhlmodellen, die jedoch alle auf das gleiche Prinzip aufbauen. Unter der Sitzfläche wurde die Smart Motion Technology integriert. Diese animiert ganz unbewusst zur Bewegung beim Sitzen. Stilles Sitzen ist für die Bandscheiben Gift, da diese passiv ernährt werden. Wenn jedoch immer etwas Bewegung in der Wirbelsäule verbleibt, dann können Bandscheibenvorfälle meist abgewendet werden. Deswegen ist diese Smart Motion Technology für den Rücken und damit die Erwerbsfähigkeit für Büromenschen sehr wertvoll.

Mit einem Blick auf https://buerostuhlshop.tv/vintageis5-buerostuehle sieht jeder direkt, dass er für die Smart Motion Technology nicht auf den schicken Bürostuhl verzichten muss. Diese Sitztechnik wird im normalen Arbeitsalltag optisch kaum auffallen. Die Modelle der VINTAGEis5 Serie wirken modern und passen vor allem gut in Büroräume, in denen Leben herrscht.

Auch die Bürostühle der VINTAGEis5 Serie werden in Deutschland on Demand gefertigt. Der Kunde muss leider etwas auf die Lieferung warten. Bei einer zehn Jahre Langzeitgarantie können wenige Wochen Lieferzeit verschmerzt werden, wenn wirklich der perfekte Bürostuhl geliefert wird. Aufgrund der on Demand Bestellung können die Kunden das Material und die Farbe vom Bezug wählen. Sie können auch die Armlehnen auswählen oder optional eine Sitztiefenfederung oder andere Extras dazu bestellen. Wer seinen Bürostuhl nach wenigen Wochen erhält, der will gewiss über Jahre keinen anderen mehr. Genau deswegen lohnt es sich, einmal den richtigen Bürostuhl bei Bürostuhlshop zu bestellen, auch wenn dieser etwas teurer ist. Die VINTAGEis5 Serie siedelt sich preislich derzeit noch im Mittelfeld an. Wer wirklich auf das Geld achten muss und dennoch seinen Rücken schonen will, der sollte sich die günstigen Modelle von Wagner ansehen und darauf achten, dass er ein Modell mit Dondola Sitzgelenk bestellt. Auch dieses wird für Bewegung im Rücken sorgen, womit die Bandscheiben genügend ernährt werden. Die andere Möglichkeit wäre, dennoch einen Bürostuhl von Interstuhl aus der VINTAGEis5 Serie zu bestellen und per Ratenkauf oder Leasing zu bezahlen. Es ist auch schön, sich mal etwas Besonderes zu gönnen, selbst wenn es „nur“ ein neuer Bürostuhl von Bürostuhlshop ist.



