Die Rechte und Pflichten eines Arbeitnehmers regelt im groben Rahmen das Arbeitsrecht. Zudem gibt es häufig bestimmte Rechte und Pflichten in verschiedenen Unternehmen sowie ungeschriebene Gesetze, die Sie befolgen sollten.

Berufsanfänger sollten sich mit den Grundregeln und -pflichten vertraut machen, bevor sie einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Wenn Sie einen Freund oder Bekannten haben, der sich mit Arbeitsrecht auskennt, lassen Sie diesen auf Ihren Arbeitsvertrag schauen.



Manche Arbeitgeber verstoßen regelmäßig gegen Arbeitnehmers Rechte. Was kann Arbeitnehmer machen? Darüber spreche dem Menschenrechtler Dmitrij Adamow.

- Ja, sehr oft der Arbeitgeber verletzt die Rechte seiner Arbeitnehmer. Ich kenne Fälle, in denen der Arbeitgeber seine Mitarbeiter gebeten, die hatten Arbeitsunfall gekriegt, nach 3 Tagen des Krankenscheines wieder arbeiten. Warum? Die Antwort ist sehr einfach: wenn der Arbeitnehmer für mehr als 3 Tage bei einem Arbeitsunfall Krank geschrieben ist, der Arbeitgeber die Berufsgenossenschaft darüber mitteilen muss. Das ist schlecht für Arbeitgeber. Manche Arbeitnehmer arbeiten weiter trotz Krankenscheine. Das soll nicht sein!

- Was wollen Sie mit diese Information machen?

- Ich werde die Materialien vorbereiten für ihre Übertragung an den Bundesagentur für Arbeit, Krankenkassen, Berufsgenossenschaft und die Staatsanwaltschaft.

- Was kann selbst Arbeitnehmer tun?

- Er kann sich an Bezirksregierung zu wende. Oder beim Gericht eine Klage zu stellen.



Das Problem ist heutzutage, dass Arbeitnehmer sich nicht trauen, sich zu wehren, weil sie um ihren Job fürchten. Kann ich auch verstehen, denn sollte es zu einer arbeitsgerichtlichen Verhandlung kommen, und der Arbeitnehmer gewinnt, wäre das Spießrutenlaufen wohl vorprogrammiert.