Seit Jahrhunderten ist Eichenholz beliebt, wenn eine robuste Holzart gefragt ist. Eiche kann aber auch leicht und modern sein, wie etwa bei den Stühlen aus Eichenholz, die objekt-m.com dieses Frühjahr ins Programm aufnimmt.



Egal ob es sich um die Einrichtung von Privathäusern oder Gastronomie und Hotellerie handelt, wenn von „Eiche rustikal“ die Rede ist, denken die meisten Menschen nicht gerade an modernes Design, sondern eher an die Wandschränke ihrer Eltern oder Großeltern. Wer sich nicht gerade im nostalgischen Landhaustil einrichten will, der glaubt rund um die Eiche nichts für sich zu finden.



Eiche sollte aber keineswegs mit „Eiche rustikal“ gleichgesetzt werden. Dass es auch anders geht, zeigt die in diesem Frühjahr startende Eichenoffensive von objekt-m.com. Ganze 18 Stühle aus Eichenholz bietet das im oberfränkischen Sonnefeld beheimatete Unternehmen seinen Kunden aus Gastronomie und Hotellerie an. Der im Angebotsspektrum beliebteste Stuhl „Fabio“ überzeugt exemplarisch durch seine schlichte Eleganz.



Die Eichenoffensive sei nicht nur aufgrund der Vorurteile mancher Käufer angebracht, so Geschäftsführer Andreas Marr. Bei der Produktion von Stuhlgestellen komme heute in aller Regel Buchenholz zum Einsatz. „Auch wenn die Buche schneller wächst und vergleichsweise günstig im Einkauf ist“, so Marr: Eiche sei einfach ein Statement. Fakt ist, bis die Eiche Holz für Stühle liefert, dauert es vergleichsweise länger. Das schlage sich auch wirtschaftlich wieder: Eiche ist im Vergleich zur Buche das teurere Material.



Dennoch entscheiden Eichenstühle das Preis-/Leistungsverhältnis für sich, so Andreas Marr. Das Holz sei ausgesprochen robust, früher verwendete man Eichenholz sogar im Schiffbau. Aber auch beim Einsatz im Möbelbau hat sich das solide Holz längst bewährt. So kann ein Eichenstuhl bei guter Pflege um einige Zeit länger genutzt werden, als ein ähnlich aussehendes Modell aus Buchenholz.



Zudem biete die Eiche durch ihr natürliches Furnier ein vergleichsweise ausdrucksstarkes Muster, das aus einem einfachen Möbelstück auch ein visuelles Unikat macht. Im Falle der anstehenden Neuzugänge im Online-Shop von objekt-m.com wird dieses natürliche Muster noch einmal durch die in unterschiedlichen Farben und Materialen erhältlichen Polster zusätzlich betont.



Mehr Infos zur Eichenoffensive finden Sie auf der Webseite http://www.objekt-m.com



Über das Unternehmen:

objekt-m ist ein deutscher Direktvermarkter für Gastronomiemöbel, der vor allem Modelle aus europäischer Fertigung anbietet und unter Anderem die „Kochprofis“ von RTL II belieferte.



Die Spezialisten für Gastronomiemöbel und Restaurantmobiliar objekt-m

halten ein großes Sortiment Objektmöbel am Lager. Neben vielen

Standardlösungen können die Sonnefelder ihren Kunden durch eigene

Werkstatt und Schreinerei individuelle Anpassungen anbieten.



