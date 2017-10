Das Online-Magazin Objektmöbel Journal hat eine Liste der 33 besten Bücher im Bereich Hotel- und Restaurant-Marketing veröffentlicht. Die Zusammenstellung basiert auf subjektiven Angaben der Redaktion und möchte Hoteliers und Gastronomen eine fokussierte Vorauswahl beim Bücherkauf geben. Alle ausgesuchten Titel stammen aus dem deutschsprachigen Raum.



Hotels müssen sich ebenso wie gastronomische Einrichtungen heute mehr denn je bemühen im Konkurrenzkampf der Gastbranche. Es fängt an bei der Positionierung und der Alleinstellung bzw. Einzigartigkeit gegenüber Wettbewerbern. Über Ambiente-Fragen, das konkrete Interieur bis hin zur Personalauswahl. Zusätzlich werden auch kommunikative Themen der Online- wie Offline-Vermarktung behandelt. Und nicht zuletzt die Digitalisierung als Gefahr und/oder Chance erkennen. Daher sind Wegweiser gefragt, die Transparenz bringen und Entscheidern aus der Hotellerie und Gastronomie helfen, sich zu entwickeln.



Der Mittelfranke Andreas Marr betreibt einen erfolgreichen Onlineshop für Gastronomie- und Restaurantmöbel. Naturgemäß hat der Möbel-Experte viel mit Entscheidern der Gast-Branche zu tun. Hier bildet er sich eigenen Worten zufolge stetig weiter. Für Kunden sei er gerne Ansprechpartner und Tippgeber im Kontext „Gastro- und Hotelmarketing“.



Daher ist seine Liste der „33 besten Bücher über Hotel- und Restaurant-Marketing“ so informativ. Gibt sie doch Entscheidern eine repräsentative Auswahl empfehlenswerter Titel der Szene. „Es sind Klassiker ebenso dabei wie smarte Neuauflagen oder Trend setzende Bücher“ so Marr über seine Buchempfehlungen, die er in Form eines Blog-Artikels im Objektmöbel-Magazin platziert hat.



Wer reinlesen möchte wird fündig online unter www.objektmoebel-journal.de/buchempfehlungen/.



Das Objektmöbel Journal berichtet in regelmäßigen Abständen über neue Entwicklungen, Perspektiven und Innovationen in Gastronomie und Hotellerie. Zielgruppe sind Hoteliers, Gastronomen und Existenzgründer im Gastgewerbe. Weitere Informationen unter http://www.objektmoebel-journal.de





