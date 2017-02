Der AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS-FONDS gewinnt bei den "FundAwards 2017" von Euro, dem Magazin für Wirtschaft und Geld. Die Februar-Ausgabe titelt „Die besten Fonds“ und kürt in ihrer Beilage „FundAwards 2017“ die Sieger des Jahres. Der AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS-FONDS überzeugte die Jury von Euro, Euro am Sonntag und Börse Online in der Kategorie Mischfonds/überwiegend Aktien und landete auf Platz eins.

Qualität setzt sich durch

„Qualität setzt sich eben durch, das gilt auch für Fonds. Ein Blick auf die Wertsteigerung zeigt, unser AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS-FONDS hat verdient gewonnen. Allein in den letzten zwölf Monaten erzielte der Aktienfonds eine Wertsteigerung von über 30 Prozent“, erklärt Stefan Granel, Vorstand der AFA AG in Berlin und verantwortlich für die Produkte des Finanz- und Vorsorgedienstleisters. Der FundAward 2017 von Euro ist bereits die zweite Auszeichnung für den Fonds in diesem Jahr. Erst im Januar erhielt der AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS-FONDS auf Fondsweb.de fünf Sterne. Das ist die höchste Auszeichnung, die auf diesem Finanzportal vergeben wird.

Sicher in die Altersvorsorge

Das Geld der Anleger ist im AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS-FONDS besonders geschützt, denn die Fondsstrategie setzt auf Sicherheit: Sollten die Fondsmanager von Warburg Invest schwere Kurseinbrüche erwarten, wird durch den Einsatz geeigneter Finanzinstrumente das hohe Engagement in Aktien deutlich reduziert. „Fachleute nennen dieses Vorgehen ‘Overlay-Management‘. Das bedeutet, dass ein Teil des Geldes dann in anderen, sicheren Anlageklassen investiert wird, bis die Gesamtlage am Aktienmarkt wieder ein stärkeres Engagement in Aktien zulässt“, erklärt der AFA-Vorstand Stefan Granel die Fondsstrategie des AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS-FONDS.

Über die AFA AG:

Die Allgemeine Finanz- und Assekuranzvermittlung (AFA AG) ist ein unabhängiger Finanz- und Vorsorgedienstleister mit Sitz in Berlin und Cottbus. Die Versicherungsfachleute und System-Unternehmer der AFA AG haben einen IHK-Abschluss und sind nach den anerkannten EU-Richtlinien ausgebildet. Zudem sind sie in das EU-Vermittlerregister eingetragen und arbeiten gemäß der EU-Richtlinie für Finanzdienstleister. Neue Bürostandorte sind in ganz Deutschland geplant.



Pressekontakt:

Martin Ruske

Vorstand der AFA AG

Lieberoser Straße 7, 03046 Cottbus

Tel.: +49/355 381090

E-Mail: info@afa-ag.de

www.afa-ag.de