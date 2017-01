Auch 2017 bietet die AFA AG jungen Menschen eine berufliche Perspektive: Wer sich für die Finanzbranche interessiert, kann sich ab sofort für einen der begehrten Ausbildungsplätze bei dem unabhängigen Finanz- und Vorsorgedienstleister mit bundesweiten Standorten bewerben. Die AFA AG richtet sich mit ihrem Angebot in erster Linie an Schulabgänger, die eine Erstausbildung beginnen möchten. Aber auch Quereinsteiger, die eine neue Herausforderung suchen, erhalten unabhängig von ihrem Schulabschluss eine Chance. Die Ausbildung zur Versicherungsfachfrau oder zum Versicherungsfachmann mit IHK-Abschluss ist staatlich anerkannt und dauert in der Regel zwölf Monate. Den Auszubildenden entstehen dabei keine Kosten.

Top-Ausbildung

Die AFA AG zählt in der Finanzbranche seit Jahren zu den Top-Ausbildern. „Eine hervorragende Ausbildung ist der Grundstein für den Erfolg. Neben der intensiven Vorbereitung auf die IHK-Prüfung bekommen die jungen Menschen bei uns eine erstklassige praktische Ausbildung. Diese führen wir mit erfahrenen Branchenspezialisten und anerkannten externen Trainern durch“, erklärt Martin Ruske, Vorstand der AFA AG in Cottbus, das Ausbildungskonzept und ergänzt: „Unsere Auszubildenden bekommen sehr viel mehr vermittelt als die staatlich vorgeschriebenen Mindestinhalte. Dadurch sind sie schnell in der Lage, ihre Kunden optimal und unabhängig zu beraten.“

Gesicherte Zukunft

Die Ausbildung bei der AFA AG ist die Grundlage für eine erfolgreiche und gesicherte Zukunft in der Finanzbranche: Nach erfolgreichem Abschluss bietet der Finanz- und Vorsorgedienstleisters jedem Auszubildenden die Möglichkeit, als System-Unternehmer weiter für die AFA AG selbstständig tätig zu sein. Ein in der Praxis erprobtes System und die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung sorgen für den Erfolg der AFA-System-Unternehmer, die ihre Kunden exzellent unabhängig beraten und sie ein Leben lang als verlässlicher Partner begleiten.

Wer sich für eine Ausbildung bei der AFA AG interessiert, kann jederzeit ein Praktikum absolvieren und so feststellen, ob er sich für die Finanzbranche eignet. Diese Möglichkeit bietet die AFA AG bundesweit an.



Mehr zum AFA-Ausbildungskonzept unter:

http://www.afa-ag-ausbildungssystem.de



Über die AFA AG: Die Allgemeine Finanz- und Assekuranzvermittlung (AFA AG) ist ein unabhängiger Finanzvertrieb mit Sitz in Berlin und Cottbus. Die Versicherungsfachleute und System-Unternehmer der AFA AG haben einen IHK-Abschluss und sind nach den anerkannten EU-Richtlinien ausgebildet. Zudem sind sie in das EU-Vermittlerregister eingetragen und arbeiten gemäß der EU-Richtlinie für Finanzdienstleister. Neue Bürostandorte sind in ganz Deutschland geplant.



Pressekontakt:

Martin Ruske

Vorstand der AFA AG

Lieberoser Straße 7, 03046 Cottbus

Tel.: +49/355 381090

E-Mail: info@afa-ag.de

www.afa-ag.de