Die AFA AG rät jedem, der überlegt eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) abzuschließen, sich noch in diesem Monat dafür zu entscheiden. Durch die geplante Senkung des Garantiezinses auf 0,9 Prozent Anfang 2017 werden die Prämien für BU-Policen steigen. Bei Neuverträgen ist mit Beitragssteigerungen von bis zu fünf Prozent zu rechnen. Wer sparen will, sollte daher unbedingt noch in diesem Jahr eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen.



„Aktuelle Daten belegen: Jeder fünfte Angestellte und jeder dritte Arbeiter scheidet wegen Krankheit oder Unfall vor Erreichen des Rentenalters aus dem Erwerbsleben aus. Es droht der soziale Abstieg, denn die gesetzlichen Leistungen reichen bei weitem nicht aus, um den gewohnten Lebensstandard zu halten", erklärt Stefan Granel, Vorstand der AFA AG in Berlin. „BU-Policen gehören damit zu den wichtigsten Versicherungen überhaupt“, ergänzt der AFA-Vorstand.



Berufsunfähigkeitsversicherungen schützen vor dem Risiko, dass der Versicherte wegen eines Unfalls oder einer Erkrankung seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Da die staatlichen Leistungen inzwischen sehr gering ausfallen, raten neben der AFA AG auch Verbraucherschützer zum Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung.



Über die AFA AG: Die Allgemeine Finanz- und Assekuranzvermittlung (AFA AG) ist ein unabhängiger Finanz- und Vorsorgedienstleister mit Sitz in Berlin und Cottbus. Die Versicherungsfachleute und System-Unternehmer der AFA AG haben einen IHK-Abschluss und sind nach den anerkannten EU-Richtlinien ausgebildet. Zudem sind sie in das EU-Vermittlerregister eingetragen und arbeiten gemäß der EU-Richtlinie für Finanzdienstleister. Neue Bürostandorte sind in ganz Deutschland geplant.



Pressekontakt:

Martin Ruske

Vorstand der AFA AG

Lieberoser Straße 7, 03046 Cottbus

Tel.: +49/355 381090

E-Mail: info@afa-ag.de

www.afa-ag.de