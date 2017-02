Schöne Aussicht: Hotel & Restaurant

Ihr Tagungshaus in Frankfurt

Das Tagungshotel Schöne Aussicht ist der ideale Standort für Seminare und Workshops im kleinen Teilnehmerkreis und für größere Veranstaltungen bis hin zu Konferenzen: Ruhige Lage, gute Verkehrsanbindung, optimale Bedingungen für ein

Rahmenprogramm, das gerade Gästen mehrtägiger Veranstaltungen Abwechslung vom Arbeitsalltag bietet. Unsere Seminarräume bieten einen guten technischen Ausstattungsstandard und selbstverständlich werden weitere Wünsche jederzeit erfüllt. Alle Tagungsräume haben Zugang zur Terrasse, die für Seminareinheiten und angenehme Pausen genutzt werden kann.

Unser Veranstaltungsservice bereitet Ihre Veranstaltung vor und sorgt für Ihr Wohl – damit unsere Tagungsgäste sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können. Nach Schulungsende können Sie beim Dinner im Restaurant Schöne Aussicht und bei einem Cocktail in geselliger Runde an unserer Bar den Tag ausklingen lassen. Willkommen im Tagungshaus Schöne Aussicht.

Bei Buchungen tragen Sie bitte entweder den Buchungscode MKSALES2017 auf unsere Homepage ein oder bei telefonischer Buchung teilen Sie diesen bitte Ihrem Gesprächspartner mit:

www.schoene-aussicht.de

Dieser Buchungscode ist gleichzeitig der Gutschein für 1 Begrüßungsdrink pro Gast an der Bar.