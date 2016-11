Da ist was in Gange: Volkswagen streicht 30.000 Arbeitsplätze (nicht nur wegen Dieselskandal), die Banken schliessen wie am Fließband Filialien und so weiter und sofort. Und die Politik schwafelt ständig von baldiger Vollbeschäftigung. Quo vadis - wohin gehst du Arbeit? Brauchen wir doch ein Grundeinkommen für Alle? Selbst Siemens und andere "Wirtschaftsführer" warnen inzwischen vor sozialen Unruhen, sollte das so weiter gehen.