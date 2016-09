Pünktlich zur EuroBLECH stellt AICON 3D Systems die Version 3.1 seiner Softwareplattform BendingStudio vor. Insbesondere die Benutzerfreundlichkeit wurde überarbeitet.

Das vernetzte Arbeiten an verschiedenen Arbeitsplätzen wird noch effizienter. Das Modul DATENDIENST ist deutlich transparenter gestaltet. Verbindungen zu anderen Arbeitsstationen werden im Infobereich ange-zeigt. Dabei sieht der Nutzer auf Anhieb, wenn es Netzwerkprobleme gibt und kann die Verbindung direkt wiederherstellen. Zudem werden jetzt Bauteile, die ein Anwender in Bearbeitung hat, in den Auswahllisten markiert. Sie werden in einem separaten Bereich angezeigt; ein Schloss-Symbol zeigt allen beteiligten Anwendern, von wem das Bauteil aktuell verwendet wird.

Wird der BendingStudio SERVERDIENST genutzt, können die Daten auf einem zentralen Server abgelegt werden, und stehen dennoch für Messungen zur Verfügung. Messergebnisse zu den Bauteilen werden direkt auf den Server übertragen.

Das Softwaremodul ASSEMBLY ist benutzerfreundlicher gestaltet. Es dient zur Prüfung von Haltern und Anbauten mittels AICON Adaptern. Ein Wizard führt den Benutzer Schritt für Schritt durch die Konfigurierung der Messadapter, die mittels Piktogrammen leicht verständlich erklärt wird. Anhand einer Zeichnung können die Solldaten von Anbauteilen sukzessive in die BendingStudio Software übertragen werden. Liegen alle Prüfmerkmale bereits im Bauteilkoordinatensystem vor, vereinfacht sich die Einrichtung auf wenige Mausklicks.

In der BendingStudio Basisversion wurde der ADVANCED BACKUP SERVICE überarbeitet. Diese Funktion ermöglicht die komplette Datensicherung über eine Zeitsteuerung oder manuell durch den Bediener. Da alte Backups nicht überschrieben werden, kann im Falle einer Wiederherstellung der Datenstand über die Zeitinformation ausgewählt werden.

Die neue BendingStudio Softwareversion 3.1 steht ab Mitte September 2016 für Kunden unserer Softwarewartungsverträge kostenlos zu Verfügung.





Über Hexagon Manufacturing Intelligence:

Hexagon Manufacturing Intelligence unterstützt die herstellende Industrie bei der Entwicklung der bahnbrechenden Tech-nologien von heute und der revolutionären Produkte von morgen. Als führender Anbieter von mess- und fertigungstechnischen Lösungen haben wir große Erfahrung im Wahrnehmen, Denken und Handeln, d. h. im Erfassen, Analysieren und aktiven Nutzen von Messdaten. Unsere Kunden profitieren von einer höheren Fertigungsgeschwindigkeit, einer schneller wachsenden Produktivität und gleichzeitig steigender Produktqualität.

Mithilfe eines Netzes von lokalen Servicezentren, Fertigungsstätten und Vertriebsniederlassungen auf fünf Kontinenten sorgen wir für einen intelligenten Wandel in der Fertigung und tragen so zu einer Welt bei, wo mehr Produktivität durch mehr Qualität erreicht wird. Weitere Informationen erhalten Sie auf HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence ist Teil von Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), einem weltweit führenden Informationstechnologieanbieter, der für mehr Qualität und Produktivität in georäumlichen und industriellen Unternehmensanwendungen sorgt.



Über AICON:

Die AICON 3D Systems GmbH ist ein weltweit führender Anbieter optischer kamerabasierter 3D Messsysteme. Das 1990 gegründete Unternehmen entwickelt und vertreibt portable Koordinatenmessgeräte für universelle Anwendungen, spezielle optische Messtechnik für die Fahrzeugsicherheit und die Rohr- und Drahtleitungsfertigung, sowie optische 3D Scanner zur flächenhaften Erfassung von Objekten.

Zu den weltweit ansässigen Referenzkunden gehören namhafte Automobilhersteller, deren Zulieferer, die Luftfahrtindustrie sowie Unternehmen aus den Bereichen Schiffbau und erneuerbare Energien. Mit ihren neuesten Produkten für die automatisierte Versuchs- und Prozessüberwachung erschließt sich die AICON 3D Systems GmbH weltweit neue Marktsegmente und erzielt ein überdurchschnittliches Wachstum.

Seit dem 1. April 2016 gehört AICON zur Hexagon Unternehmensgruppe. Weitere Informationen unter www.aicon3d.de.



