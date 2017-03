Sie sind Fan einer Bundesliga- Mannschaft ? Wir bieten ihnen Schalter und Steckdosen in der Farbe und Logo ihres Vereins. Nutzen auch sie diese außerordentliche Möglichkeit , ihre Elektroinstallation in dem Logo und der Farbe ihres Lieblingsvereins auszustatten.



Ob bei der Neuinstallation ihres Hauses, der Wohnung, oder auch der Austausch der schon vorhandenen Schalter und Steckdosen, ist jederzeit ohne großen Aufwand möglich. Nutzen auch sie diese außerordentliche Möglichkeit.



Bei uns erhalten sie von folgende Bundesliga-Vereinen, Schalter und Steckdosen mit der Farbe und dem Logo Ihres Lieblingsvereins:



-Schalke 04

-Borussia Dortmund 09

-Borussia Mönchengladbach

-1FC Köln

-Eintracht Frankfurt

-FC Bayern München

-Eintracht Braunschweig



Bei einer Bestellung bekommen sie die Schalter und Steckdosen in einer besonderen Verpackung, mit dem jeweiligen Logo und den Farben ihres Vereins.



Für weitere Informationen:



Hengstermann GmbH

Elektrotechnik - Elektroinstallation

Klimatechnik - Heizung / Sanitär - Gebäudeservice

Arndtstraße 2

46397 Bocholt