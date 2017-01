Wie suche ich mir die richtigen Schütze für Verteilungen und Steuerungen aus?



Schütze sind elektromagnetische Schalter die fernbetätigt werden. Sie bestehen meistens, aus einen Steuerstromkreis und einem Hauptstromkreis. Mit dem Steuerstromkreis kann man das Schütz ein und ausschalten. Der Hauptstrom-

kreis vom Schütz wird geschaltet. Mit ihm schaltet man zum Beispiel einen Elektromotor. Möchte man nun mit einem Schütz einen Motor schalten, so muss man zuerst wissen, welche Schaltleistung das Schütz haben muss. Dieses kann man auf dem Leistungsschild vom Motor ablesen. Soll ein Motor von 30A ( inklusive Anlaufstrom) geschaltet werden, so muss das Schütz mindestens 30A schalten können.



Mit der Auswahl vom richtigen Schütz, wird die zu erwartende Lebensdauer entscheidend beeinflusst. Lassen Sie sich beraten und die richtigen Schütze einbauen.



Dabei ist zu beachten:

1-Leistungsbedarf des zuschaltenden Verbrauchers.

2-Gebrauchskategorie (Verwendungszweck)

AC = Wechselstrom / DC= Gleichstrom

AC1 = Schalten von ohmschen Verbrauchern.

AC2 = Anlassen von Schleifringläufern.

AC3 = Ein und Ausschalten von Schleifringläufern.

AC4 = Anlassen, Tippen, Gegenstrombremsen von Kurzschlussläufern.

AC11= Steuerungsaufgaben bei Wechselstrom.



3-Gewünschte Lebensdauer des Schützes.

4-Anzahl und Art der Steuerkontakte.

5-Spulenstromart und Spannung.



Kennzeichnung der Hilfskontakte:

1- 1 Ziffer: Platzziffer (durchgehende Nummerierung)

2- 2 Ziffer: Funktionsziffer (1, 2 für Öffner und 3, 4 für Schließer)



Kennzeichen zum Beispiel Dill 00- 53.Geben bei Hilfsschützen die Art und Anzahl aller Kontakte an. Bei Lastschützen nur die Hilfskontakte an.



Hengstermann GmbH

Elektrotechnik - Elektroinstallation

Klimatechnik - Heizung/Sanitär - Gebäudeservice

Arndtstraße 2

46397 Bocholt