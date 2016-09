Die Frage ist: Was wollen wir verkaufen? Eine IT Lösung oder eine Vertrieb Lösung?

Soll ein Lexikonverkäufer Sprachexperte sein? Soll ein Kochbuchverkäufer ein guter Koch sein?

Manche CRM Firmen haben vergessen, wie wichtig es ist eine Lösung zu geben. Manche CRM Firmen haben kein eingestellten Marketing Spezialisten, sondern nur IT-Spezialisten. Diese IT-Spezialisten benötigen eine Zusammenarbeit mit Marketing-Spezialisten, die Ihre Meinung abgeben.

CRM hat immer existiert. Vor 20 Jahren hat das Konzept ein Sprung zur IT gemacht und viele haben den Essence (Kernpunkt) vergessen: das „C“ (Customer).

Ohne Customer gibt es keinen Umsatz. In einigen CRM Lösungen existiert dieses Wort nicht. Sie sprechen von Konten. In anderen Lösungen sind die Kunden in einem Submenü versteckt. An erster Stelle steht, wie viel Geld es möglich ist, mit jedem Kunden zu erwirtschaften. Manchmal konzentrieren wir uns zu sehr auf die Tatsache, wie viel Geld wir mit einem Kunden erzielen können, wobei es wichtiger wäre, wer dieses Geld gibt.

CRM=CSM + RM + CFM

CSM= Customer Satisfaction Management: Die Zufriedenheit unserer Kunden ist wichtig.

RM= Relationship Management: The relationship has to be based on satisfaction. Die Beziehung zwischen Firmen und Kunden ist eine Frage der Zufriedenheit.

CFM= Customer Finance Management. An der dritten Stelle unserer Gleichung soll auch Geld vorhanden sein. Denn bevor wir CFM haben, müssen CSM und RM deutlich werden.



Deshalb ist es sehr wichtig, dass ein CRM System in erster Linie „kundenorientiert“ ist und nicht „technikorientiert“.

Jean-Marc Alma

Marketing und CRM Experte