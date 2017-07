Das erste Halbjahr des Würzburger Fachgroßhandels stand im Zeichen der Produkt-erweiterung. Das Unternehmen für Druckerei- und Werbebedarf hat in den Kategorien Buchschrauben, Magnete, Display-Artikel als auch im Bereich der Verarbeitungsmaschinen sein Angebot erweitert und neue Kategorien etabliert.



Ergänzend zu der umsatzstarken Visitenkartenbox mit den Maßen 96 x 61 x 31 mm finden Kunden unter www.sprintis.de nun auch eine größere Variante der Box. Mit einer Füllhöhe von 40 mm passen je nach Papierstärke bis zu 100 Karten in das Neuprodukt.



Ufo-Scheibenmagnete finden Einsatz in der Verpackungsindustrie. Diese Magnete zeichnen sich durch eine hohe Anwendungssicherheit aus, da die exakte Positionierung des Magneten durch die Aufbringung auf einem Metallplättchen sichergestellt ist. Der Magnet bleibt an seinem Platz, das Versagen des Verschlusses durch Adhäsion oder Materialausriss kann ausgeschlossen werden. Mit einem Durchmesser von 10 Millimetern und in der Höhe von jeweils 1 oder 2 mm finden Interessenten diese Magnetvariante im Onlineshop. Wie bisher bietet SPRINTIS aber natürlich nach wie vor ein umfangreiches Sortiment an Quadermagneten (https://www.sprintis.de/Magnete-Magnetband/Quadermagnete-aus-Neodym/) aus Neodym.



Vier weitere Ös-Maschinen (Ösenbinde-Maschinen) ergänzen das SPRINTIS Sortiment. Die Ös-Maschine M80T mit einer Ausladung von 80 mm kann für die Verarbeitung von Ösen des Types 24 und 25 oder des Types 8E und 8E 4 lang bestellt werden. Diese Maschinenvariante gibt es zudem auch als Doppel-Ös-Maschine M165D. Diese neuen Ös-Verarbeitungswerkzeuge ergänzen damit das bisherige Angebot der Tisch-Spindelpresse N4 nebst der Fuß-Ös-Maschine M80PU.



Der Onlineshop wurde um die Kategorie „Buchbinderbedarf“ ergänzt, diese beinhaltet Universalwerkzeuge für Buchbinder. Das Zeilenmaß, welches zur Textumfangsberechnung dient, kann in einer Länge von 30 oder 50 cm Ausführung bestellt werden. Falzbeine aus Knochen gibt es in unterschiedlichen Größen und beidseitig rund sowie spitz / rund zum Falzen, Anreiben oder Ausformen.



Auch im Sortiment der Buchschrauben sind neue Varianten zu finden. Unter anderem transparente Buchschrauben mit Schafthöhen von 3,5 bis 30 mm welche sich unauffällig jedem Printprodukt anpassen. Eine Alternative dazu sind Sonderanfertigungen: Buchschrauben, egal ob aus Metall oder Kunststoff, lassen sich passend zum Produkt entsprechend einfärben. SPRINTIS offeriert beide Varianten. Ebenso neu sind verkupferte Buchschrauben in den Schafthöhen von 2 bis 25 mm.



SPRINTIS

Die SPRINTIS Schenk GmbH & Co KG ist ein Familienunternehmen mit Sitz im unterfränkischen Würzburg. Das Angebot an Produkten, das SPRINTIS im gut strukturierten Onlineshop unter www.sprintis.de präsentiert, ist genauso umfangreich, wie vielseitig.



Kunden finden im Sortiment von Buchschrauben bis Werbetechnikartikeln alles rund um das Thema Druckerei- und Werbemittelbedarf. Sonderanfertigungen ergänzen das Angebot von über 3.000 Artikeln: zahlreiche Produkte können nach Kundenwunsch gefertigt und auch bedruckt werden.



Auf zuverlässige und vertrauenswürdige Zusammenarbeit mit ihren Kunden legt das Familienunternehmen großen Wert. So bietet es die Möglichkeit, sich über eine Service-Hotline mit kompetenten Produktspezialisten in Verbindung zu setzen sowie kostenfrei Muster fast aller Artikel zu bestellen. Deutschlandweit liefert SPRINTIS ab einem Mindestbestellwert von 250 Euro versandkostenfrei.



