Würzburg, 30.03.2017



Die snapADDY GmbH mit Sitz in Würzburg hat pünktlich zum Messeauftakt in diesem Jahr ihr neues Produkt fertig gestellt – den snapADDY VisitReport. Damit können digitale Besuchsberichte für Messen oder den Außendienst erstellt, ausgefüllt, ergänzt und ins CRM-System übertragen werden. Die gesamte Verarbeitung läuft digital ab und beendet die Zettelwirtschaft.



Messebögen individuell erstellen und ins CRM übertragen



Der snapADDY VisitReport gibt dem Nutzer verschiedene Möglichkeiten, seinen Messeauftritt oder die Vertriebsarbeit individuell vorzubereiten. Fragebögen können erstellt und schon mit Antworten versehen werden. Je nach Bedarf lassen sich Textfelder, aber auch Einfach- und Mehrfachauswahlfelder anlegen. Für Außendienstbesuche lassen sich auch mehrere Besuchsberichte mit VisitReport erstellen. Durch die automatische Auswertung wird die Nachbereitung zu einer kurzen, schnellen Angelegenheit.



Der deutliche Mehrwert des neuen Produktes der snapADDY GmbH besteht in der direkten Anbindung des VisitReports an eine Vielzahl von CRM-Systemen. Die ermittelten Daten können ins CRM-System übertragen und abgespeichert werden. Für die verschiedenen Fragen aus den Besuchsberichten, können eigene Felder im CRM eingerichtet werden. Dadurch hat jeder Mitarbeiter einen guten Überblick über die gesammelten Informationen. Das Tool ist unabhängig von Plattformen und kann dadurch sowohl über Android, iOS, Windows 10 oder andere Systeme genutzt werden.



snapADDY testet VisitReport erfolgreich auf der CeBiT und ISH



Die ersten Tests hat das neue Produkt mit Bravour auf der ISH in Frankfurt bestanden und die ersten Kunden gewinnen können. Die Systemair GmbH war Vorreiter und nutzt das Tool mit über 40 Mitarbeitern im Livebetrieb. Das Feedback war sehr positiv und ein großes Lob für die snapADDY GmbH. Auch auf der CeBiT in Hannover war die Begeisterung groß.



Die snapADDY GmbH will das Produkt VisitReport in diesem Jahr noch bei weiteren Messen vorstellen und die Qualität unter Beweis stellen. Ebenso wird stetig an neuen Funktionen und Verbesserungen gearbeitet. Hierbei legt das Unternehmen besonderen Wert auf das Feedback der Kunden. Die Produkte sind so auf die Bedürfnisse der Nutzer ausgerichtet.