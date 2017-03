Ein wahrer Messemarathon liegt hinter den Produktspezialisten von Sprintis, dem Würzburger Fachgroßhandel für Druckerei- und Werbebedarf. Und in den nächsten Monaten seht unter anderem auch eine Messe in Großbritannien auf dem Plan.



Angefangen mit der Paperworld vom 28. bis 31. Januar in Frankfurt am Main ging es weiter zum Graficus Vakdag in Nieuwegein, Niederlande, gefolgt von der EuroShop Messe vom 5. bis 9. März in Düsseldorf. Den Abschluss bildete die Grafische Vakbeurs in Gorinchem, Niederlande, vom 14. bis 16. März. Mit vielen Kontakten, Eindrücken und Ideen für neue Produkte sind die Produktspezialisten zurück in Würzburg.



Christian Schenk, Geschäftsführer von Sprintis resümiert: „Seit nunmehr sieben Jahren sind wir Aussteller auf der Paperworld und die Messe hat nicht an Zugkraft verloren. Wir haben viele interessante Gespräche mit Bestandskunden und neuen Interessenten sowie Lieferanten führen können. Der Fachtag sowie die Messe in den Niederlanden hatten höchste Priorität für uns, da wir seit September 2016 auf dem Benelux-Markt aktiv sind. Zusammen mit Paul Spitzen, unserem Sales Manager BeNeLux, konnten wir unser umfangreiches Sortiment vielen Neugierigen präsentieren.“



Die Euroshop mit Fokus auf den POS Bereich wird ebenso regelmäßig von Sprintis besucht. Holger Heusinger, Prokurist des Unternehmens, war die fünf Messetage vor Ort und kann ein positives Fazit ziehen: „Unser POS Special, welches extra für die Euroshop aufgelegt wurde, kam gut bei den Besuchern an. Hier waren sämtliche Artikel aus unserem POS-Sortiment übersichtlich für den Kunden aufbereitet. Das Special stellt die optimale Ergänzung zu unserem Onlineshop dar, wo Preise direkt kalkuliert werden können. Unser Team vom Einkauf konnte neue Kontakte knüpfen und Bestandskunden persönlich treffen um die Zusammenarbeit zu intensivieren.“



In der zweiten Jahreshälfte wird der Sprintis Beach auf der IPEX in Birmingham, Großbritannien zu finden sein. Die IPEX gilt als globales Schaufenster der Druck-, Grafikdesign- und Kommunikationsindustrie. SPRINTIS wird vom 31. Oktober bis 3. November an Stand D250 vertreten sein.



Über das Unternehmen:

Die SPRINTIS Schenk GmbH & Co KG ist ein Familienunternehmen mit Sitz im unterfränkischen Würzburg. Das Angebot an Produkten, das SPRINTIS auf seiner Webseite sowie im gut strukturierten Onlineshop unter www.sprintis.de präsentiert, ist genauso umfangreich, wie vielseitig.



Kunden finden im Sortiment von Buchschrauben bis Werbetechnikartikeln alles rund um das Thema Druckerei- und Werbemittelbedarf. Sonderanfertigungen ergänzen das Angebot von über 3.000 Artikeln: zahlreiche Produkte können nach Kundenwunsch gefertigt und auch bedruckt werden.



Auf zuverlässige und vertrauenswürdige Zusammenarbeit mit ihren Kunden legt das Familienunternehmen großen Wert. So bietet es die Möglichkeit, sich über eine Service-Hotline mit kompetenten Produktspezialisten in Verbindung zu setzen sowie kostenfrei Muster fast aller Artikel zu bestellen. Deutschlandweit liefert SPRINTIS ab einem Mindestbestellwert von 250 Euro versandkostenfrei.