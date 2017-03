Wenn es um die Gewinnung neuer Mitarbeiter geht, hat der Würzburger Mittelständler SPRINTIS schon immer eigene Wege beschritten. Ein Imagefilm ergänzt jetzt die Werbestrategie um den Nachwuchs.



Im Jahr 2016 rief SPRINTIS den BildungsShot ins leben. Teilnehmer können in der ersten Viertelpause der Heimspiele von Erstligist s.Oliver Würzburg mit einem Treffer von der Mittellinie einen Ausbildungsgutschein in Höhe von 5.000 Euro gewinnen. Neu auf der SPRINTIS Homepage ist ein Human Ressource Imagefilm. In 110 Sekunden erklärt dieser, was SPRINTIS als Arbeitgeber ausmacht. Flache Hierarchien, verantwortungsvolle Aufgabenbereiche und gemeinsame Unternehmungen kennzeichnen die Arbeitswelt der 77 Mitarbeiter.



Aktuell bildet SPRINTIS in sechs Berufen aus: Handelsfachwirt/-in, Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Fachkraft für Lager und Logistik, Mediengestalter/in und Kauffrau/-mann für Büromanagement sowie das duale Studium „internationaler Handel“. Interessierte Bewerber können sich am 6. Mai bei dem Berufsinformationstag von 9 bis 14 Uhr in der s.Oliver Arena informieren. Vor Ort werden zwei Auszubildende Rede und Antwort stehen.



Bereits am 1. September werden sechs neue Auszubildende Teil der SPRINTIS Familie. Im Rahmen der Initiative „Du bist SPRINTIS“ gibt es zwei Kennenlerntage in denen sich die Abteilungen den Azubis vorstellen und Abläufe im Unternehmen erklärt werden. Gekrönt wird der Start der Ausbildung mit einem gemeinsamen Teamevent in Oberhof, wo sich die Auszubildende des 1. und 2. Lehrjahres austauschen können. „Uns ist es wichtig, dass sich unsere neuen Auszubildenden gleich ab der ersten Stunde wohlfühlen. Ein Miteinander aller auf Augenhöhe ist uns wichtig.“, so Christian Schenk, Geschäftsführer von SPRINTIS.



Weiterbildung und ehrenamtliches Engagement gehören bei dem Mittelständler mit derselben Selbstverständlichkeit zum Unternehmensbild. So wurden die Mitarbeiter in einem internen Englischkurs geschult, die Teamleiter entwickeln ihre Fähigkeiten in einem Führungskräfteseminar weiter und Mitarbeitern wird die berufsbegleitende Weiterbildung zum IHK-Handelsfachwirt ermöglicht. Maria Bethge, Marketing Managerin bei SPRINTIS, engagiert sich neben der Arbeit im Marketingclub Mainfranken, in welchem sie nun den Sitz des Beirates für die Junior Marketing Professionals innehat. „Marketing ist ein spannendes Feld und Veranstaltungsformate in Mainfranken zu entwickeln, die speziell auf die junge Marketinggeneration abgestimmt sind, treibt mich an.“, so Bethge über ihre ehrenamtliche Arbeit. Geschäftsführer Christian Schenk unterstützt dieses Engagement mit der finanziellen Übernahme der Clubmitgliedschaft der Marketing Managerin.



Link zum Imagefilm: https://www.youtube.com/watch?v=vMZkbPp8NgU



Über das Unternehmen SPRINTIS

Die SPRINTIS Schenk GmbH & Co KG ist ein Familienunternehmen mit Sitz im unterfränkischen Würzburg. Das Angebot an Produkten, das SPRINTIS auf seiner Webseite sowie im gut strukturierten Onlineshop unter www.sprintis.de präsentiert, ist genauso umfangreich, wie vielseitig.



Kunden finden im Sortiment von Buchschrauben bis Werbetechnikartikeln alles rund um das Thema Druckerei- und Werbemittelbedarf. Sonderanfertigungen ergänzen das Angebot von über 3.000 Artikeln: zahlreiche Produkte können nach Kundenwunsch gefertigt und auch bedruckt werden.



Auf zuverlässige und vertrauenswürdige Zusammenarbeit mit ihren Kunden legt das Familienunternehmen großen Wert. So bietet es die Möglichkeit, sich über eine Service-Hotline mit kompetenten Produktspezialisten in Verbindung zu setzen sowie kostenfrei Muster fast aller Artikel zu bestellen. Deutschlandweit liefert SPRINTIS ab einem Mindestbestellwert von 250 Euro versandkostenfrei.



