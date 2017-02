Anfang März findet die EuroShop 2017 in Düsseldorf statt. Auch Sprintis wird auf der internationalen Fachmesse für den Handel vertreten sein.



Sprintis gönnt dem Wintergrau eine Auszeit und begrüßt seine Besucher anlässlich der EuroShop in Düsseldorf vom 5. bis 9. März am Beach. Karibische Klänge, Liegestühle sowie ein Auszug aus dem 3.000 Produkte starkem Sortiment laden zum Kennenlernen auch neuer Projekte ein. Der Fokus der Produktpräsentation liegt diesmal auf Display-Artikel, neben vielen klassischen Druckerei- und Werbebedarfsprodukten.



Die Rückwand des Messestandes ist mit tropischen Palmen und türkisblauen Meer bedruckt, ein wenig Ablenkung vom tristen Wetter. Die Produkte befinden sich als Strandsouvenir auf einem Regal aus Surfbrettern Aber natürlich darf auch der bekannte VW Bulli nicht fehlen. Christian Schenk, Geschäftsführer von Sprintis, erklärt: „Unser neuer Messestrand vereint die Möglichkeiten unsere breite Produktpalette darzustellen sowie das Interesse bei potentiellen neuen Kunden zu wecken. Ich bin gespannt, wie unsere Kunden auf unsere neuartigen Visualisierungen reagieren werden.“



Ebenfalls im Mittelpunkt der Messepräsentation liegt der nochmals erweiterte Bereich der Eurolochaufhänger. Im Angebot finden sich nun doppelte Euroloch- sowie Haken- und Rundlochaufhänger mit einer Tragkraft von 250 bis zu 1000 Gramm. Die passenden Displayhaken für Euro-, Delta-, Rundloch und Hänger finden Sie ebenso am Sprintis Stand.



Ebenso neu sind zweiteilige Regalbodenhalter in Weiß oder Transparent. Mit diesen können Regalböden in Displays aus Wellpappe montiert werden um weitere Präsentationsflächen für Produkte am POS zu schaffen.



Passend zur EuroShop präsentiert SPRINTIS eine POS Sonderausgabe mit allen Produkten, welche einen gelungenen Auftritt am Point of Sale garantieren. Daneben werden Messebesucher auch den umfangreichen SPRINTIS Katalog 5.0 am Stand vorfinden. Erstmalig mit einer Drahtbindung plus Abheftstreifen versehen, kann die Edition 5.0 bequem abgeheftet werden.



Das SPRINTIS Messeteam freut sich auf Ihren Besuch in Halle 3 am Stand C24.



Über das Unternehmen: Die SPRINTIS Schenk GmbH & Co KG ist ein Familienunternehmen mit Sitz im unterfränkischen Würzburg. Das Angebot an Produkten, das SPRINTIS auf seiner Webseite sowie im gut strukturierten Onlineshop unter www.sprintis.de präsentiert, ist genauso umfangreich, wie vielseitig.



Kunden finden im Sortiment von Buchschrauben bis Werbetechnikartikeln alles rund um das Thema Druckerei- und Werbemittelbedarf. Sonderanfertigungen ergänzen das Angebot von über 3.000 Artikeln: zahlreiche Produkte können nach Kundenwunsch gefertigt und auch bedruckt werden.



Auf zuverlässige und vertrauenswürdige Zusammenarbeit mit ihren Kunden legt das Familienunternehmen großen Wert. So bietet es die Möglichkeit, sich über eine Service-Hotline mit kompetenten Produktspezialisten in Verbindung zu setzen sowie kostenfrei Muster fast aller Artikel zu bestellen. Deutschlandweit liefert SPRINTIS ab einem Mindestbestellwert von 250 Euro versandkostenfrei.