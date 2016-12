Mit dem Jahr 2016 geht für den Mittelständler SPRINTIS ein erfolgreiches Jahr zu Ende. Der Slogan „Jung. Innovativ. Beständig im Handel.“ mit dem das Würzburger Familienunternehmen bei den Heimspielen des Erstligisten s.Oliver Würzburg Baskets wirbt, fasst das Geschäftsjahr ganz gut zusammen.



Im Januar wurde die Musterkollektion 2.0 mit einer Vielzahl an Detailverbesserungen auf der Paperworld in Frankfurt und auf der POS Masters in Stuttgart präsentiert. Im Juni folgte dann die Vorstellung des Kataloges 4.2 auf der drupa. Geschäftsführer Christian Schenk zog schon für die erste Messe eine positive Bilanz: „Der Fokus lag vor Messebeginn ganz klar auf Druckereien sowie verschiedenen internationalen Kontakten. Wir können sowohl mit zufriedenen Bestandskunden als auch vielen neuen nationalen sowie internationalen Kontakte nach Würzburg zurückkehren.“, resümierte er.



Der Bulli bleibt, der Beach kommt!



Auf der Viscom in Frankfurt im Herbst wurden Messebesucher dann schon am SPRINTIS Beach begrüßt. Die Rückwand mit tropischen Palmen und türkisblauen Meer bedruckt, erweckt schon von weitem die Neugier auf den Messestand. Vor Ort laden dann karibische Klänge sowie Liegestühle unter einer Palme zum Verweilen ein. Die Produkte befinden sich als Strandsouvenir auf einem Regal aus Surfbrettern.



Soziales Engagement verstärkt



Als traditionsreiches Familienunternehmen engagiert sich SPRINTIS auch für die Förderung und den Erhalt des Erbes von Johannes Gutenberg. Im Mai wurde der Erlös aus einer Versteigerung einer ORIGINAL HEIDELBERGER Tiegel 26 x 38 cm Druckmaschine in Höhe von 1.010,- Euro von SPRINTIS verdoppelt und am 19. Mai Rudolf Bödige, dem langjährige Schatzmeister und Gründungsmitglied des Fördervereines Gutenberg e.V., übergeben.



Ende des Jahres konnte mit einer Sachspende von 5.500 Buchschrauben die Berliner Tafel e.V. unterstützt werden. Kinder lernen unter dem Projektnamen „KIMBA“ den Umgang mit Lebensmitteln und erfahren den Wert von einem gemeinsamen sowie gesunden Essen. Nach dem gemeinsamen Kochen erhalten die Kinder einen Rezeptefächer, welcher mit einer Buchschraube zusammengehalten wird. „Der Wert der Familie ist uns als familiengeführtes Unternehmen mit mehr als 70 Arbeitnehmern sehr wichtig. Ich freue mich, dass die Berliner Tafeln mit ihrem Anliegen an uns herangetreten sind und wir diese unterstützen konnten.“, so Schenk.



Investition in Lagertechnik



Während einer sechsmonatigen Umbauphase konnte die Anzahl der Palettenplätze von 4.000 auf 6.000 Stück erhöht werden. Möglich macht dies eine Investition von 750.000 Euro in neue Lagertechnik. Mit der Anschaffung von Verschieberegalen kann die vorhandene Unternehmensfläche nun noch besser genutzt werden. Passend zur Investition in die Lagertechnik wurden auch die Büroräume modernisiert. „Nur in einem modernen Arbeitsumfeld kann man außergewöhnliche Leistungen erzielen.“, so Christian Schenk zur Investition.



SPRINTIS nun auch in BeNeLux aktiv



Ende September läutete das Würzburger Familienunternehmen den niederländischen Markteintritt mit der Eröffnung eines Sales Office in Wormerveer ein. Mit Paul Spitzen und Frencis Hoogmoed konnte das Unternehmen zwei bekannte Gesichter mit jahrelanger Erfahrung in der niederländischen Druckbranche gewinnen. Schon jetzt ist ein Großteil der 3.000 angebotenen Produkte bereits unter www.sprintis.nl zu finden.



Ausbildung als Investition in die Zukunft



Natürlich kam auch die Ausbildung im zu Ende gehenden Jahr nicht zu kurz. Aktuell bildet das Unternehmen den Handelsfachwirt/in, den Groß- und Außenhandelskaufmann/frau sowie den Beruf des Mediengestalter/in aus. Das Würzburger Unternehmen zeichnet sich durch flache Hierarchien, ein hohes Maß an Verantwortung und ein junges Team aus. Der Zusammenhalt der Mitarbeiter wird durch regelmäßige Teamevents und den Besuch regionaler Sportevents gefördert. Im September fand zum ersten Mal der SPRINTIS BildungsShot in der ersten Viertelpause eines jeden s.Oliver Würzburg Heimspiels statt. Interessierte Bewerber, welche eine Weiterbildung planen oder gerade in einer Fortbildung sind, haben die Möglichkeit mit einem Treffer von der Mittellinie aus einen Weiterbildungsgutschein in Höhe von 5.000,- Euro zu gewinnen. „Manchmal muss man in der Mitarbeitergewinnung unkonventionelle Wege gehen.“, so Christian Schenk.