Ende September eröffnet Sprintis ein Sales Office in Wormerveer, nördlich von Amsterdam, und läutet damit den Markteintritt für die Niederlande ein.



Schon bald sollen die niederländischen Kunden von den Ergebnissen des Sprintis Erfolgskonzept profitieren. Das Würzburger Unternehmen für Druckerei- und Werbebedarf hat sich erfolgreich in Deutschlands großen Druckmarkt mit einer Vielzahl an Wettbewerbern behauptet und kann attraktive Preise anbieten. Kunden müssen die benötigten Produkte nicht mehr bei unterschiedlichen Lieferanten ordern, da Sprintis die größte Auswahl für die Printindustrie offeriert. Mit über 6.000 Palettenplätze sind alle Artikel in großer Stückzahl am Lager und können in kürzester Zeit zugestellt werden.



Mit Paul Spitzen und Frencis Hoogmoed, die für Stijger Halenbeek, später Wifac, tägig waren, konnte das Würzburger Unternehmen zwei bekannte Gesichter mit jahrelanger Erfahrung in der niederländischen Druckbranche gewinnen. „All business is local“, so Christian Schenk, Geschäftsführer von Sprintis, „es ist wichtig, dass die Mitarbeiter in der Muttersprache kommunizieren und die Kunden besuchen können. Auch wenn alle unsere Produkte online gekauft werden können, suchen Kunden den lokalen Bezug sowie kompetente Beratung durch Produktspezialisten. Momentan arbeiten wir mit Hochdruck an dem Launch unseres Onlineshops in Niederländisch.“, so Schenk, „Ende des Jahres sollen unsere 3.000 angebotenen Artikel nach und nach unter www.sprintis.nl zu finden sein“.



Das breitgefächerte Sortiment rund um das Thema Druckerei- und Werbemittelbedarf kann auf der Messe Grafische Vakbeurs vom 14. bis 16. März 2017 in Gorinchem, Niederlande, besichtigt werden. Hier werden Paul Spitzen und Frencis Hoogmoed Bindematerialien in Form von Buchschrauben und Drahtbinderücken ausstellen, neben Hüllen und Aufbewahrungsmöglichkeiten für Ausweise, Glückwunschkarten, Versandmaterial und Broschüren. Ein weiteres Augenmerk wird auf die Erstellung von Musterbüchern und Kollektionsmappen gelegt, dafür offeriert das Unternehmen Musterbuchnägel, Tragegriffe sowie Kollektionshaken an den drei Messetagen.



SPRINTIS

Die Sprintis Schenk GmbH & Co KG ist ein Familienunternehmen mit Sitz im unterfränkischen Würzburg. Das Angebot an Produkten, das Sprintis auf seiner Webseite sowie im gut strukturierten Onlineshop unter www.sprintis.de präsentiert, ist genauso umfangreich, wie vielseitig.



Kunden finden im Sortiment von Buchschrauben bis Werbetechnikartikeln alles rund um das Thema Druckerei- und Werbemittelbedarf. Sonderanfertigungen ergänzen das Angebot von über 3.000 Artikeln: zahlreiche Produkte können nach Kundenwunsch gefertigt und auch bedruckt werden.



Auf zuverlässige und vertrauenswürdige Zusammenarbeit mit ihren Kunden legt das Familienunternehmen großen Wert. So bietet es die Möglichkeit, sich über eine Service-Hotline mit kompetenten Produktspezialisten in Verbindung zu setzen sowie kostenfrei Muster fast aller Artikel zu bestellen. Deutschlandweit liefert Sprintis ab einem Mindestbestellwert von 250 Euro versandkostenfrei.



Ansprechpartner für die Presse

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG

Maria Bethge | Ludwig-Weis-Straße 11 | D-97082 Würzburg

Telefon: 0931 / 40416128 | Internet: http://www.sprintis.de | eMail: mb@sprintis.de