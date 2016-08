Passend zur Viscom 2016, die vom 2. bis 4. November in Frankfurt stattfindet, hat sich der Würzburger Druckereigroßhändler Sprintis sein Messekonzept komplett überarbeitet.



Mit dem neuen Messekonzept von Sprintis finden Besucher zwei Dinge zugleich: überzeugende Produkte und die Ruhe, um neue Projekte zu erdenken. Denn ein Messetag ist schließlich aufregend und anstrengend, ein bisschen Entspannung am Strand ist da genau das richtige.



Das Sprintis-Team heißt Sie auf dem Messestrand willkommen!



Karibische Klänge im Ohr, Liegestühle, die unter einer Palme zum Verweilen einladen, und das alles vor dem legendären Sprintis VW Bulli, Hingucker jedes Messestandes des Würzburger Unternehmens. Die Besucher des Sprintis Standes dürfen sich auf ein komplett überarbeitetes Messekonzept freuen. Wer sagt schließlich, dass mit dem Herbst und dem nahenden Winter die Strandsaison schon vorbei sein muss.



Das umfangreiche Sprintis Angebot darf vor Ort gern ausprobiert, angefasst und getestet werden. Passend zur Viscom werden Artikel aus der umfangreichen Rubrik der Displayartikel präsentiert. Mit Posterklemmschienen kann man etwa auch unkompliziert große Formate in Szene. Mit Sicherheitsfäden werden Labels / Etiketten an Waren befestigt. Eine Auswahl an verschiedenen Haken für das Abhängen von Werbehinweisen für den Einsatz an z.B. Rasterdecken in Supermärkten oder Möbelhäusern und Display-Aufsteller, die Sprintis auch individuell bedruckt runden das Sprintis Produktangebot auf der Viscom ab.



Die viscom hat sich als internationale Fachmesse für visuelle Kommunikation etabliert. Die Messe findet jährlich statt, dabei wechseln sich die Standorte Frankfurt und Düsseldorf ab. Dabei hat sich die Messe durch eine Zweitteilung inzwischen branchenspezifisch positioniert, so deckt die viscom SIGN den Bereich Werbetechnik und Digitaltechnologie ab, die viscom POS Druck- und Veredelungsanwendungen, Marketing für den Point-of-Sale, Rauminszenierung usw.



Den Messestand von Sprintis finden Sie in Halle 8, Stand G46.



Über das Unternehmen:

Die Sprintis Schenk GmbH & Co KG ist ein Familienunternehmen mit Sitz im unterfränkischen Würzburg. Das Angebot an Produkten, das Sprintis in seinem Onlineshop unter www.sprintis.de präsentiert, ist genauso umfangreich, wie vielseitig.



Kunden finden im Sortiment von Buchschrauben bis Werbetechnikartikeln alles rund um das Thema Druckerei- und Werbemittelbedarf. Sonderanfertigungen ergänzen das Angebot von über 3.000 Artikeln: zahlreiche Produkte können nach Kundenwunsch gefertigt und auch bedruckt werden.



Ansprechpartner für die Messe

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG

Maria Bethge | Ludwig-Weis-Straße 11 | D-97082 Würzburg

Telefon: 0931 / 40416128 | Internet: www.sprintis.de | E-Mail: mb@sprintis.de