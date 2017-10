Der Würzburger Mittelständler Sprintis ist auch 2017 auf der IPEX in Birmingham vertreten. Die IPEX ist eine der weltweit bedeutendsten Fachmessen für die Druck- und Kommunikationsindustrie.



Vom Dienstag, den 31. Oktober bis einschließlich Freitag, den 3. November trifft sich die Druck-, Grafikdesign- und Kommunikationsindustrie in Birmingham zur IPEX. Täglich von 10.00 bis 17.30 Uhr (ausgenommen Freitag bis 15.30 Uhr) können sich Fachbesucher sowohl über Materialien und Produkte für die verschiedensten Druckverfahren als auch branchenverwandtes Zubehör sowie Dienstleistungen informieren.



Sprintis wird am Stand D250 Einblick in das produktstarke Sortiment von mehr als 3.000 Artikeln bieten. Produkthighlights sind Stifthalter mit Flachgummischlaufen, Kreuzbodenbeutel nebst PE- und OPP-Klappenbeuteln, Buchschrauben in unterschiedlichen Aus-führungen sowie das umfangreiche Sortiment der Magnete aus Neodym. Besucher des 21 m² großen Messestandes sollen aber auch selbst aktiv werden. Auf der Messe kann die Tisch-Ösmaschine mit Magazin sowie automatischer Ösenzuführung ausprobiert werden. Durch wechselbare Werkzeuge ist diese Maschine für viele Ösentypen geeignet“, so Holger Heusinger, Prokurist von Sprintis. Er wird die gesamten die vier Messetage vor Ort sein. Auch der elektronische Klebebandspender A1200 kann neben dem Handabroller E2025 sowie dem ATG Starterset für die Verarbeitung von doppelseitigen ATG-Klebebändern und Silikonklebepunkte vor Ort getestet werden



Die IPEX in Birmingham kann kostenfrei besucht werden, eine Vorabregistrierung online ist allerdings notwendig. Der Sprintis Beach am Meer des großen Sortiments ist am Stand D 250 zu finden. Mit dem bewährten Messekonzept wird ein Standbesuch auch im Herzen Englands ein informatives Erlebnis.



SPRINTIS Messestrand

Stand D250



Über Die SPRINTIS Schenk GmbH & Co KG ist ein Familienunternehmen mit Sitz im unterfränkischen Würzburg. Das Angebot an Produkten, das SPRINTIS auf seiner Webseite sowie im gut strukturierten Onlineshop unter www.sprintis.de präsentiert, ist genauso umfangreich, wie vielseitig.



Kunden finden im Sortiment von Buchschrauben bis Werbetechnikartikeln alles rund um das Thema Druckerei- und Werbemittelbedarf. Sonderanfertigungen ergänzen das Angebot von über 3.000 Artikeln: zahlreiche Produkte können nach Kundenwunsch gefertigt und auch bedruckt werden.



Auf zuverlässige und vertrauenswürdige Zusammenarbeit mit ihren Kunden legt das Familienunternehmen großen Wert. So bietet es die Möglichkeit, sich über eine Service-Hotline mit kompetenten Produktspezialisten in Verbindung zu setzen sowie kostenfrei Muster fast aller Artikel zu bestellen. Deutschlandweit liefert SPRINTIS ab einem Mindestbestellwert von 250 Euro versandkostenfrei.



Ansprechpartner für die Messe

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG

Maria Bethge | Ludwig-Weis-Straße 11 | D-97082 Würzburg

Telefon: 0931 / 40416128 | Internet: www.sprintis.de | eMail: mb@sprintis.de