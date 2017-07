Wer eine spürbare Leistungssteigerung aus seinem Fahrzeug herausholen möchte, muss nicht immer gleich zum Werkzeug greifen. Das durch einen Fachmann leicht einbaubare und ebenso schnell wieder entfernbare Powercontrol Modul von Chrometec setzt deshalb auf Chiptuning.



Wenn heute ein Auto den Hersteller verlässt, handelt es sich längst nicht mehr um ein simples Fortbewegungsmittel mit Verbrennungsmotor. Das moderne Auto kann im digitalen Zeitalter durchaus als ein fahrender Computer bezeichnet werden. Eine Analogie, die mühelos fortgesetzt werden kann, wenn es ums Tunen geht. Denn wie die meisten Computer, kann ein Auto vom Tunen der Hardware, aber eben auch der Software profitieren.



Durch Chiptuning lassen sich bei Fahrzeugen Leistungssteigerungen erzeugen, ohne dass dabei am Motor oder anderen physischen Bestandteilen des Autos geschraubt werden muss. Es genügt den Chip mit der Steuerungssoftware des Fahrzeugs in Kontakt zu bringen, und die Software wird in der Regel so manipuliert, dass Ladedruck und Kraftstoffmenge im Brennraum erhöht werden. Dies wiederrum führt zu einer spürbaren Steigerung der Leistung und des Drehmoments. Tunen, ganz easy also? Beinahe, denn man sollte nicht vergessen, dass es sich mit überschriebener Software nicht anders verhält als mit veränderter Hardware, den Urzustand wiederherzustellen kann mitunter kompliziert bis unmöglich sein.



Anders das „Plug & Play“-Prinzip der Powerconverter und Powercontrol Modul der Tuningschmiede Chrometec im fränkischen Kleinrinderfeld. Speziell für die Fahrer des Mercedes GLC Coupé haben die Tuningexperten auch für die unterschiedlichen Fahrzeugvarianten ein passendes Angebot im Programm. Individuell gestaltete Kabelsätze und Steckverbindungen reduzieren die Montagezeit auf ein Minimum an Zeitaufwand, der Einbauaufwand ist abhängig von der Motorisierung des GLC oder GLC Coupé. In den Meisten Fällen ist der Einbau in ca. 2,5 Stunden erledigt.



Durch dieses Prinzip ist die Chrometec-Lösung auch vor Softwareupdates der Hersteller sicher, während bei herkömmlichen Lösungen die Veränderungen oft einfach überschrieben werden.



Die Rückrüstung gestaltet sich übrigens ebenso einfach, wie das Tunen selbst. Und durch die Tuningmaßnahmen bleiben die Abgasnormen der Autos, so Patrick Grimm von Chrometec unverändert. Außerdem kann das Auto weiter wie ein unverändertes Serienfahrzeug gewartet werden, da die eingebauten Chipmodule keinen Fehlercode beim Auslesen mit der Stardiagnose ausgeben.



Wer das Powercontrol Modul nicht selber einbauen will, kann diese natürlich auch vor Ort bei Chrometec in Kleinrinderfeld erledigen lassen.