Die InfoTip Service GmbH hat ihren Webauftritt rundum überarbeitet und präsentiert sich auf www.infotip.de mit vielen neuen Inhalten und frischem Design. Texte, Bilder und das gesamte Layout wurden komplett neu erstellt. Zudem wurde die mobile Darstellung verbessert und ein Live-Chat hat den Weg auf die Seite gefunden. Das Ergebnis ist ein frischer, zeitgemäßer Webauftritt, der sich sehen lassen kann.



Im Zentrum der neuen Webseite steht ganz klar die Smart Service Engine (SSE) von InfoTip, eine SaaS-Lösung, die Hersteller, Service- und Handelsorganisationen bei der Abwicklung von Serviceprozessen unterstützt. Um die Möglichkeiten und Leistungen der SSE noch besser vermitteln zu können und um der steigenden mobilen Nutzung gerecht zu werden, wurden viele Details angepasst und neu erstellt. Neben der neuen Seitenstruktur bietet die in-house entwickelte Seite umfassende Inhalte zu Produkten und Leistungen sowie Neuigkeiten des IT-Spezialisten für Serviceprozesse.



„Wir freuen uns sehr über die neue Seite und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben“, erklärt Tim Stenzel, zuständig für die Unternehmenskommunikation. „Durch die Integration eines Live-Chats unter www.infotip.de sind wir in der Lage, noch schneller und einfacher mit unseren Kunden und Interessierten in Kontakt zu treten“, so Stenzel weiter. Aber es wurden noch viele weitere große und kleine Features integriert. Neben dem stärker vernetzen Blog und individuelleren Kontakt- und Anfragemöglichkeiten bietet die Seite nun ein noch besseres Nutzererlebnis – vor allem auf mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablets.



Auch dieses Mal wurde die Seite auf Basis des Open Source Content-Management-Systems Contao (www.contao.org) erstellt. Ein hoher Sicherheitsstandard sowie eine intelligente Systemarchitektur, die die Entwicklung suchmaschinenfreundlicher und barrierefreier Webseiten ermöglicht, sind nur einige Merkmale dieses CMS.



Über InfoTip

Bei InfoTip dreht sich alles um die Modellierung und die Digitalisierung von Service- und Logistikprozessen. Mit Produkten und Leistungen von InfoTip werden Prozesse transparenter, schneller und effizienter. Von Garantie-, Reparatur- und Austauschprozessen über Cashback- und Promotion-Aktionen bis hin zur treuhänderischen Auszahlung von Handling-Fees - jedes Jahr werden mehr als 1.000.000 Servicevorgänge erfolgreich über InfoTip-Lösungen abgewickelt, was den ISO 27001 und ISO 9001 zertifizierten IT-Spezialisten zum europäischen Marktführer auf diesem Gebiet macht. Mehr Informationen erhalten Sie unter https://www.infotip.de.



https://www.infotip.de/de/news-lesen/infotip-service-gmbh-geht-mit-komplett-ueberarbeiteter-webseite-an-den-start.html