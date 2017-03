Bochum - Die Information & Service Suite (ISS) der InfoTip Service GmbH ist vermutlich jedem Radio-Fernsehtechniker ein Begriff. Das erstmals zur IFA 1991 vorgestellte System - damals noch auf ISDN-Basis - ist nun in seiner neuen Version online gegangen. Die komplette Benutzeroberfläche wurde von InfoTip überdacht und überarbeitet. Nun sind alle Informationen und Services noch einfacher zu erreichen.



Ob Garantieabrechnung, Ersatzteilbestellung oder Recherche nach Schaltplänen und Geräteinformationen - das InfoTip ISS ist für viele Radio-Fernsehtechniker und Fachhändler aus dem CE-Bereich ein unerlässliches Tool. Für über 30 Marken sind mehr als 150.000 Ersatzteile und diverse Services im ISS hinterlegt. Das ist auch der Grund, warum sich über 2.000 Nutzer regelmäßig einloggen und das Tool erfolgreich in der täglichen Arbeit einsetzen.



"Die neue Menü- und Seitenstruktur soll den Nutzern das Arbeiten mit dem InfoTip ISS weiter erleichtern. Unser Ziel ist es, dem Nutzer schnellstmöglich die für ihn relevanten Informationen und Services zu liefern", erklärt Kristin Freudiger, Frontend-Entwicklerin beim Bochumer IT-Spezialisten für Serviceprozesse.





Über InfoTip ISS

Die Information & Service Suite (ISS) ist eine webbasierte Anwendung für Radio-Fernsehtechniker, den CE-Fachhandel und Werkstätten aus diesem Bereich. Das InfoTip ISS unterstützt u. a. den Werkstattbetrieb seit vielen Jahren bei der Durchführung von dezentralen Reparaturen und dient ganz nebenbei als vielgenutztes Archiv für technische Mitteilungen der beteiligten Hersteller zu Zehntausenden von älteren Geräten. Das System besteht aus unterschiedlichen Modulen, wie bspw. der Garantieabrechnung, dem Treiber/Firmware-Download oder der Ersatzteilsuche und Bestellung. Das ISS kann 90 Tage kostenlos getestet werden, danach beträgt die Jahresgebühr 230,- Euro zzgl. MwSt. Mehr Informationen unter https://www.infotip-iss.de.



Über InfoTip

Bei InfoTip dreht sich alles um die Modellierung und die Digitalisierung von Service- und Logistikprozessen. Mit Produkten und Leistungen von InfoTip werden Prozesse transparenter, schneller und effizienter. Von Garantie-, Reparatur- und Austauschprozessen über Cashback- und Promotion-Aktionen bis hin zur treuhänderischen Auszahlung von Handling-Fees - jedes Jahr werden mehr als 1.000.000 Servicevorgänge erfolgreich über InfoTip-Lösungen abgewickelt, was InfoTip zum europäischen Marktführer auf diesem Gebiet macht. Mehr Informationen erhalten Sie unter https://www.infotip.de.



