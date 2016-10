Dank der Zusammenarbeit von CareGarant und InfoTip können nun auch kostenpflichtige Reparaturen aus den Bereichen Tablet und Notebook über das InfoTip-RTS beauftragt werden. Auf diese Weise möchten CareGarant und die InfoTip Service GmbH den Fachhandel in seiner Serviceausrichtung zum Endkunden unterstützen und ihn in die Lage versetzen, sein Angebot kontinuierlich auszubauen.



Bisher wurde das InfoTip RTS-System vom Fachhandel überwiegend zur Erfassung von mit Garantieansprüchen in Verbindung stehenden Vorgängen aus dem „braune Ware“-Bereich genutzt. Durch die Kooperation von CareGarant und der InfoTip Service GmbH wird dieses Angebot nun im Bereich Tablet und Notebook um kostenpflichtige Reparaturen erweitert. Bereits registrierte Fachhändler können sich unter https://www.infotip-rts.de wie gewohnt anmelden und profitieren nun auch von der einfachen und schnellen Erfassung individueller Vorgänge außerhalb der Garantie. Dieses Angebot möchten CareGarant und InfoTip kontinuierlich ausbauen, so dass in naher Zukunft weitere Hersteller und Produktgruppen für diese Auftragsart zur Verfügung stehen.

Der Fachhandel profitiert vor allem von der einfachen und schnellen Abwicklung über das InfoTip RTS-System in Verbindung mit dem von CareGarant angebotenen Maximal-Reparaturpreis. Da beim Maximalpreissystem kein Kostenvoranschlag nötig ist, entsteht eine erhebliche Zeitersparnis. Die angegebenen Reparaturpreise sind also „bis zu“-Preise, sodass die Reparaturkosten auch niedriger sein können. Zudem entstehen keinerlei Kosten, wenn das Gerät irreparabel ist. CareGarant garantiert zudem eine hohe Ersatzteilverfügbarkeit, um die Durchlaufzeit in der Werkstatt kurz zu halten. Sollte es trotzdem einmal zu Verzögerungen im Reparaturprozess kommen, wird der Fachhändler wie gewohnt kurzfristig und einfach über das InfoTip RTS-System informiert und hat so volle Transparenz im gesamten Reparaturprozess.



Durch die Zusammenarbeit von CareGarant und InfoTip kann der Fachhandel sein eigenes Dienstleistungsspektrum ausbauen und Serviceleistungen anbieten, die er selbst nicht durchführen kann - und das auf qualitativ hohem Niveau zu fairen Konditionen.



Über InfoTip

InfoTip entwickelt und betreibt IT-Lösungen im Umfeld von Service und Servicelogistik sowie zur Organisation, Verwaltung und Verarbeitung großer Datenmengen (Big Data). Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der hochkompatiblen Integration und anwenderorientierten Steuerung auch komplexer, individueller Prozesse im Serviceumfeld. Mit einem breiten Spektrum an Business-Process-Outsourcing-Lösungen (BPO) unterstützt InfoTip seine Kunden zudem personell. So können sich InfoTip-Kunden ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Mit Fokus auf konstant und sicher laufenden, hochverfügbaren Systemen erzeugen InfoTip-Lösungen transparente und effiziente Abläufe in jeder bestehenden IT-Umgebung. Über die Systeme werden jedes Jahr mehr als 1.000.000 Transaktionen erfolgreich abgewickelt, was InfoTip zum europäischen Marktführer auf diesem Gebiet macht. Mehr Informationen unter https://www.infotip.de.



Über CareGarant

CareGarant ist ein Servicemanagementteam welches sich zur Aufgabe gemacht hat, dem Fachhandel zusätzliche Servicekonzepte anzubieten und damit den Fachhandel in die Lage zu versetzen, die eigene Kundenzufriedenheit zu steigern. Dafür entwickelt und betreibt CareGarant als unabhängiger Partner für den Handel und die Versicherungswirtschaft transparente und kostengünstige After-Sales-Lösungen. Das Team besteht aus Servicemanagern, die sowohl in der Industrie wie auch im Handel und bei Serviceorganisationen umfangreiche Erfahrungen gesammelt haben. Dank eines großen Netzwerks aus mehreren hundert Dienstleistern bietet CareGarant eine breite Palette an Dienstleistungen in diesem Bereich.



Interessiert an Service, Kundendienst, Servicelogistik und den IT-Lösungen dahinter?

Noch mehr Infos zu diesen Themen, sowie zu InfoTip und unseren Produkten erhalten Sie mit dem InfoTip-Newsletter unter https://www.infotip.de/newsletter.html?language=de.



Herausgeber

InfoTip Service GmbH

Technologie-Quartier

Konrad-Zuse-Str. 16

44801 Bochum



Web: https://www.infotip.de

Mail: info@infotip.de

Twitter: http://twitter.com/infotipgmbh

Tel.: +49 (0) 234 973 349 0

Fax: +49 (0) 234 973 349 11



Pressekontakt

InfoTip Service GmbH

Unternehmenskommunikation

Herr Tim Stenzel



Web: https://www.infotip.de

Mail: tim.stenzel@infotip.de



Tel.: +49 (0) 234 973 349 34

Fax: +49 (0) 234 973 349 11