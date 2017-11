Auch in diesem Jahr findet Europas größter Service Kongress wieder am Münchener Flughafen statt. Der zweitägige Service Kongress des Kundendienstverbands Deutschland e.V. (KVD e.V.) bietet eine hervorragende Plattform für den Erfahrungsaustausch mit Experten und Business Insidern. Zudem bieten herausragende Keynote Speaker interessante Perspektivenwechsel und geben neue Impulse für das tägliche Geschäft im Service bzw. Kundendienst. Auch die InfoTip Service GmbH ist wieder dabei – mit einem eigenen Stand und zudem erstmalig als Hauptsponsor des renommierten Service Management Preises, der in diesem Jahr bereits zum 26. Mal durch den KVD e.V. verliehen wird.



„Service 4.0 – heute und morgen“ lautet der Titel des diesjährigen Service Kongress im Hilton Hotel Munich Airport und dabei steht das Thema Digitalisierung im Service im Mittelpunkt. Neben hochkarätigen Keynote Speakern wie bspw. Christoph Keese (Journalist, Publizist und Lobbyist) oder Stefanie Brickwede (Geschäftsführerin, Netzwerk Mobility goes Additive, Deutsche Bahn AG) erwarten die Teilnehmer spannende Fachsequenzen zu Fallstudien aus der Praxis, die das Thema Service 4.0 und die daraus resultierenden Möglichkeiten näher beleuchten. Zudem bietet die begleitende Fachmesse die Chance, die neusten Möglichkeiten und Lösungen im Service und Kundendienst hautnah zu erleben und zu testen.



Die InfoTip Service GmbH ist auch in diesem Jahr mit einem eigenen Stand beim Kongress bzw. der begleitenden Fachmesse vertreten (Stand 6). Hier können Interessierte die aktuellen Produkte des Bochumer IT-Spezialisten für Serviceprozesse ausgiebig testen und sich beraten lassen. Aber das ist noch nicht alles. InfoTip ist zudem der Hauptsponsor des renommierten Service Management Preises des KVD e.V. Jedes Jahr verleiht der Service-Verband diesen Preis an drei herausragende Innovationen bzw. Lösungen aus dem Service. Das Besondere an diesem Preis ist seine Einzigartigkeit und die Tatsache, dass hier keine Jury entscheidet: Beim Kongress in München wählt das Plenum aus Fachleuten und Praktikern ihren persönlichen Favoriten. Mit dem Sponsoring möchte InfoTip die Bekanntmachung und Verbreitung guter und innovativer Serviceideen und -lösungen unterstützen und vorantreiben.



Weitere Informationen zum KVD Kongress in München, dem Service-Management-Preis sowie Möglichkeiten zur Kongress-Anmeldung finden sich unter http://www.kvd.de/de/service-congress.html und http://www.service-congress.de/



Über InfoTip

Bei InfoTip dreht sich alles um die Modellierung und die Digitalisierung von Service- und Logistikprozessen. Mit Produkten und Leistungen von InfoTip werden Prozesse transparenter, schneller und effizienter. Von Garantie-, Reparatur- und Austauschprozessen über Cashback- und Promotion-Aktionen bis hin zur treuhänderischen Auszahlung von Handling-Fees - Jahr für Jahr werden mehr als 1.000.000 Servicevorgänge erfolgreich über InfoTip-Lösungen abgewickelt, was den ISO 27001 und ISO 9001 zertifizierten IT-Spezialisten zum europäischen Marktführer auf diesem Gebiet macht. Mehr Informationen erhalten Sie unter https://www.infotip.de.