Jedes jahr verleiht der Service-Verband KVD e.V. den Service-Management Preis an drei herausragende Ideen bzw. Lösungen aus dem Service. Das besondere an diesem Preis ist aber seine Einzigartigkeit und die Tatsache, dass hier keine Jury entscheidet. Beim jährlichen KVD Congress in München wählt das Plenum aus Fachleuten und Praktikern ihren persönlichen Favoriten. Dieses Jahr übernimmt die InfoTip Service GmbH das Haupt-Sponsoring dieses renommierten Preises, der in 2017 zum 27. Mal verliehen wird. Hiermit möchte InfoTip die Bekanntmachung und Verbreitung guter und innovativer Serviceideen unterstützen und vorantreiben.



Wer gute Ideen hat, soll dafür auch gelobt und ausgezeichnet werden. Seit 1992 unterstützt dies der Service-Verband KVD e.V. mit dem Service-Mangement-Preis. Der im Rahmen des jährlichen KVD Service-Congress verliehene Preis würdigt herausragende Service-Innovationen. Eingereicht werden können nicht nur technische Innovationen, auch grundsätzliche Verbesserungsansätze für Dienstleistungsprodukte in Vertrieb, Marketing, Personalführung, Weiterbildung und Softwareentwicklung sind willkommen. Hierbei geht es aber primär um Best-Practice-Lösungen, die bereits in einem Projekt umgesetzt wurden.



Alle eingereichten Ideen und Innovationen werden in einer Vorauswahl von einem Fachgremium des Service-Verbands bewerten. Die besten drei Beiträge werden von den jeweiligen Unternehmen bzw. Teams im Rahmen des Congresses vorgestellt. Hiernach entscheidet jedoch keine Jury über die Platzierung. Jeder im Plenum, bestehend aus rund 500 Praktikern und Fachleuten diverser Bereiche, wählt seine persönlich favorisierte Idee. Nach der Auszählung wird die Platzierung am Abend im Rahmen eines Gala-Dinners bekannt gegeben. Der erste Platz erhält 2.000 Euro Preisgeld sowie eine Trophäe, die die erbrachte Leistung sowie die Auszeichnung durch den Service-Verband unterstreichen soll.



Mit der Übernahme des Hauptsponsorings möchte InfoTip die Verbreitung innovativer und bereits bewährter Lösungen im Service unterstützen und vorantreiben. "Wir freuen uns sehr dieses Jahr erstmalig diesen renommierten Servicepreis unterstützen zu können und sind jetzt schon sehr auf die drei Finalistenbeiträge gespannt", erklärt Theo Ubbens, Geschäftsführer der InfoTip Service GmbH.



Weitere Informationen zum Service-Management-Preis, dem Service Congress im München und dem KVD e.V. finden Sie unter http://www.kvd.de/de/service-congress.html



Über InfoTip

Bei InfoTip dreht sich alles um die Modellierung und die Digitalisierung von Service- und Logistikprozessen. Mit Produkten und Leistungen von InfoTip werden Prozesse transparenter, schneller und effizienter. Von Garantie-, Reparatur- und Austauschprozessen über Cashback- und Promotion-Aktionen bis hin zur treuhänderischen Auszahlung von Handling-Fees - jedes Jahr werden mehr als 1.000.000 Servicevorgänge erfolgreich über InfoTip-Lösungen abgewickelt, was den ISO 27001 und ISO 9001 zertifizierten IT-Spezialisten zum europäischen Marktführer auf diesem Gebiet macht. Mehr Informationen erhalten Sie unter https://www.infotip.de.