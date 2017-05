Wiesbaden 27.05.2017. Die Bedürftig Umzüge GmbH zählt als ein langjähriges und etabliertes Familienunternehmen mittlerweile zu den bekanntesten Umzugsunternehmen in Wiesbaden und der Rhein-Main-Region.

„Wir freuen uns, dass wir unser Umzugsunternehmen erfolgreich über all die Jahre führen konnten, wir haben uns in einem stark umkämpften Marktumfeld etabliert" erklärt Matthias Bedürftig, Inhaber der GmbH. „Wir konnten unser Unternehmen immer kontinuierlich erweitern, so dass wir bereits nach kurzer Zeit über einen großen, modernen Fuhrpark verfügten. Moderne Umzugshilfen, wie z.B. elektrische Treppenlifte oder Außenaufzüge hatten wir für unser Umzugsunternehmen bereits kurz nach der Gründung angeschafft.“



Das Unternehmen setzt dabei konsequent auf sehr hohe Qualität in seiner Dienstleistung. Seien es der Packerservice, Montageservice, Transport und Sicherung der Fracht und das Entladen, alle Handgriffe werden von gelernten - und fest angestellten - Möbelpackern und Monteuren ausgeführt. "Der Kunde soll wirklich überzeugt davon sein, dass sein Auftrag voll und ganz erfüllt ist" ergänzt Angela Bedürftig, Ehefrau des Geschäftsführers.

Die Bedürftig GmbH bietet einen hohen Grad an Flexibilität bei allen Kundenangeboten - seien es private Umzüge, Standortwechsel von Firmen, Mitarbeiterumzüge oder auch Umzüge für besondere Zielgruppen wie Bundeswehrangehörige oder Seniorenumzüge. Auf Wunsch übernimmt die Bedürftig GmbH die Gesamtbetreuung des Umzugs ihrer Kunden.

Auch der Umfang der Leistungen kann mit der Geschäftsführung individuell abgestimmt werden. Die Umzüge werden für die Europäische Union wie auch in die - oder von der - Schweiz durchgeführt. Für Umzüge in die Schweiz nimmt das Unternehmen seinen Kunden auch die gesamten geforderten Formalitäten für die Zollgestellung ab. So ist es auch kein Wunder, dass viele zufriedene Kunden das Unternehmen loben und positiv bewerten. Das Umzugsunternehmen ist an zahlreichen Standorten in der Rhein-Main- und TheinNeckar-Region vertreten: http://www.beduerftig.de/standorte/



Unternehmensdarstellung

Die Bedürftig GmbH ist ein Wiesbadener Umzugsunternehmen mit durchschnittlich 25 Mitarbeitern. Der Geschäftsführer Matthias Bedürftig unterhält neben dem Hauptsitz in Wiesbaden noch weitere Niederlassungen u.a. in Mainz, Frankfurt und Mannheim. Weitere Informationen: http://www.beduerftig.de

Pressekontakt:

Bedürftig GmbH

Angela Bedürftig

Krautgartenstr. 36,

65205 Wiesbaden

Tel.: 0611-716 500

info@beduerftig.de

http://www.beduerftig.de