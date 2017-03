Gute Anwälte haben vielen schon alles gerettet. In Wiesbaden hat sich die Gemeinschaftskanzlei Aichinger Stamm einen guten Namen gemacht. Das imposante Kanzleigebäude befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Kurpark. In der Gemeinschaftskanzlei finden Dr. Peter Aichinger und Andreas Stamm Unterstützung von Lucia-Florentine von Mach, Hans Stück und Berthold Börgermann. Prof. Dr. Klaus Slapnicar steht der Kanzlei als Of Counsel zur Verfügung. Um den Klienten noch bessere Dienste zu erweisen, haben sich die Anwälte von Aichinger Stamm spezialisiert. Die Fachrichtungen liegen alle nahe beim Immobilienwesen oder mittelständigen Unternehmen. Ob es Grundstücks- oder Immobilienrecht, das Bauhaftrecht, Maklerrecht, Mietrecht, Arbeitsrecht oder die Unternehmensnachfolge ist, mit Aichinger Stamm finden die Klienten ihren Fachanwalt.

Mit einem Klick auf http://www.aichinger-stamm.de/leistungen/uncategorised/leistungen kann jeder direkt alle Fachrichtungen finden, sowie sich einen ersten Eindruck von der Kanzlei mit ihren Anwälten verschaffen. In den großzügigen Räumen können ganze Meetings stattfinden, und es können Gutachter, Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater beauftragt werden, um wirklich jeden Klienten kompetent zu vertreten. Aichinger Stamm ist in Wiesbaden sehr gut vernetzt und kennt die wichtigen Ansprechpartner. Hier bestehen langjährige Kontakte, die ihren Wert haben.

Deutsches Recht füllt nicht ein Gesetzbuch, sondern mehrere große Aktenschränke. Wer einen guten Anwalt benötigt, der muss zu jedem Rechtsgebiet zu einem kompetenten Fachanwalt gehen. Diese kennen sich in ihrem Bereich sehr gut aus, verfolgen alle Urteile und Gesetzesänderungen und wissen, wie sie in schwierigen Situationen ansetzen müssen. Der Fachanwalt kann mit viel weniger Zeitaufwand seinen Klienten deutlich besser vertreten, da er in der Materie drinnen ist. Viele Klienten bauen auf den persönlichen Kontakt und wollen alles mit dem gleichen Anwalt erledigen. Das ist wegen dieser unüberschaubaren Rechtslage ein schwerer Fehler. Wer als Klient regelmäßig einen Anwalt benötigt, sollte seine typischen Situationen auf mehrere Fachanwälte verteilen. Auch damit wird schnell der persönliche Kontakt aufgebaut. Aichinger Stamm ist in Streitigkeiten rund um Immobilien oder mittelständige Unternehmen ein sehr guter Ansprechpartner in Wiesbaden. Hier greifen die Klienten auf ein Team zurück, welches zusammen über mehrere Jahrzehnte Erfahrungen gesammelt hat. Damit lässt sich nicht jeder Fall gewinnen. Es kann aber fast immer das Schlimmste vermieden werden, und auch das ist bereits sehr viel wert.

Wenn die Klienten zu Aichinger Stamm kommen, muss es noch gar keinen Rechtsstreit geben. Es kann auch einfach eine Beratung erfolgen. Oft genug ist die Gegenseite im Recht, eine Klage würde dann nichts bringen. Aber wenn es doch zu einem Rechtsstreit kommt, wird Aichinger Stamm zuerst den außergerichtlichen Weg versuchen. Immer wieder ist auch die Gegenseite froh, wenn ein Kompromiss den Rechtsstreit vermeidet. Ansonsten wird Aichinger Stamm für seine Klienten durch alle Instanzen gehen, um deren Recht zu verteidigen.